「碩士、博士也找不到好工作」 中國考研人數跌至388萬

中國今年388萬人報名2025年碩士研究生考試，比起2024年人數驟降50萬。圖為位於北京理工大學的考場。（新華社）

11月21日，中國教育部 公布2025年碩士研究生報名人數，統計顯示，2025年碩士研究生報名人數為388萬，較2024年（438萬）減少50萬，也是2023年以來連續兩年下降，跌破了400萬大關。網上有聲音認為「考研讀研性價比太低了」，就算是碩士、博士畢業後仍然找不到滿意的工作。

據教育部21日消息，近日該部會同國家教育統一考試工作部際聯席會議有關成員單位，召開2025年碩士研究生招生考試安全工作視訊會議，全面動員和部署做好考試安全工作。官方公佈統計指，2025年碩士研究生報名人數為388萬。2025年碩士研究生招生考試初試將於2024年12月21日至22日舉行。

388萬人的報名數據，較今年人數（438萬）減少了足足有50萬人，受到教育界高度關注。據公開資料，2015年以來考研人數每年都呈現增長，從2015年的165萬人上升到2023年的474萬人高點，去年下降到438萬人，今年則是跌破400萬人。

知名教育媒體「軟科」指出，研究生招生數的確在逐年增加，但一些院校、專業給到統考的招生名額卻不增反降。問題關鍵在於，由於研究生招生包含「推免」和「統考」招生兩個管道，縮招並不一定是總體招生名額減少，而有可能是隨著保研比例上升，統考名額被擠壓而導致縮招。「天平兩端，一邊升，另一邊就得降」。

文章還援引一直關注高校畢業生的就業 問題的全國政協委員熊水龍分析表示，現在有的高校學生開始「卷」學歷，但是一些碩士、甚至博士後仍找不到滿意的工作。「有些是結構性就業難，有些是所屬行業的發展趨冷，社會上不需要這麼多高層次人才，因此需要高校和社會建立更多的溝通機制，培養社會真正需要的人才。此外，一些畢業生也需要摒除『高學歷意味著高工資』的觀念」。

織心青年創始人、微博 大V「耿向順」也發文分析，他認為主要原因是「大家認清了、頭腦更清醒了」，認識到考研讀研的性價比太低了，考研的投入收益率降低導致了考研人數減少。

北京瑞達成泰教育科技理論法獨家講師、微博大V「理論法宋光明」則稱，「讀研究生意味著，你的本科同學已經掙了三年錢了，你依然在花著父母的錢」，但是即使研究生畢業了，還是面臨找工作的壓力。

時代周報則指出，考研人數在減少，畢業生人數卻增加。2025屆高校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人。值得注意的是，今年考公人數也創下新高。2025年國考報名總人數已達到325萬8274人，比去年同期增長22萬餘人。