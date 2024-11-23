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浙江服裝廠直播甩賣 7萬件兒童羽絨服 絨子含量竟是0%

中國新聞組／北京23日電
浙江湖州一家服裝廠，7萬件兒童羽絨服裡竟沒有真羽絨。（取材自潮新聞）
浙江湖州一家服裝廠，7萬件兒童羽絨服裡竟沒有真羽絨。（取材自潮新聞）

浙江省湖州市織里鎮警方近日發現，當地一家服裝廠直播時，以遠低於市場的一件89元（人民幣，下同，約12美元）價格「甩賣」兒童羽絨服，疑似造假。蒐證多日後，警方近日在該服裝廠查獲7萬餘件吊牌上標著70%絨的羽絨服，經檢測卻發現該批服裝羽絨絨子含量為0%，全部都是假羽絨服。該公司負責人坦承，這些羽絨服都是以「粉碎毛」冒充的。

潮新聞報導，「不用998，不用198！」「羽絨服只要89！」近日，湖州織里警方在日常工作中發現，當地一家服裝廠直播時，以遠低於市場的價格「甩賣」兒童羽絨服，疑似造假。

11月7日，織里公安分局聯合市場監管局，出動警力50餘人開展收網行動，抓捕犯罪嫌疑人3人，現場查獲「假羽絨服」7萬餘件，涉案價值700餘萬元。

辦案民警表示，涉案羽絨服的吊牌上標著70%絨，然而通過專業檢測顯示，該批服裝羽絨絨子含量基本為0%，均係偽劣羽絨服。

據該公司負責人交代，他們7月就開始做羽絨服，用「粉碎毛」以次充好降低成本價。

正觀視評指出，「羽絨服裡沒有羽絨」影響的是消費者信任，更是市場秩序。如果消費者普遍相信89元就能買到羽絨服，那標價更高的「真羽絨服」就會無人問津。最終的結果是劣幣驅逐良幣，劣質商品占據整個市場。對於這種現象，就是要監管部門主動出擊，從嚴處理、從重處理，讓製假售假的不法商販無處遁形。

另據觀察者網報導，有網友表示自己曾經給兩歲女兒買200多元的羽絨服，結果拆開衣服後發現裏邊都是白色的細絲，連朵絨都看不見。（朵絨一般指的是像鴨、鵝等家禽身上最柔軟細白的絨毛。）還有人說，一般商家會用灰鴨絨代替白鴨絨填充深色的羽絨服，因為價格比白鴨絨便宜不少。

織里公安分局聯合市場監管局，出動警力50餘人開展收網行動，抓捕犯罪嫌疑人三人，現...
織里公安分局聯合市場監管局，出動警力50餘人開展收網行動，抓捕犯罪嫌疑人三人，現場查獲「假羽絨服」7萬餘件。（取材自潮新聞）

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