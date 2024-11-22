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87版紅樓夢「鴛鴦抗婚」令人難忘 扮演者鄭錚61歲病逝

中國新聞組／北京22日電
鄭錚在87版「紅樓夢」中扮演鴛鴦。（取自「紅樓夢」劇照）
鄭錚在87版「紅樓夢」中扮演鴛鴦。（取自「紅樓夢」劇照）

看過87版「紅樓夢」的人，多半都能記住性情剛烈、聰明靈秀的「鴛鴦姐姐」，這個角色的扮演者，知名演員鄭錚已於11月20日晚在北京去世，享年61歲。鄭錚因癌症離世，家屬對外發布訃告感謝親朋好友；其生前摯友稱：「她生病的時候不想讓更多的人知道，一直很堅強，很熱愛生活。」

來源：九派新聞

中新網報導，鄭錚是演藝界公認的才女，除了塑造過「鴛鴦」等多個螢幕角色，還出版過長篇小說，寫話劇、電影劇本，甚至創辦過民間劇團。幾十年的時間裡，她將藝術創造視作生命中不可或缺的一部分，正如一位老師評價過的那樣，「鄭錚是個肚子裡有戲蟲的演員」。

鄭錚塑造了眾多影視角色，代表作有：「紅樓夢」、「走向遠方」、「家有九鳳」等，其中，憑藉個人首部電視劇作品「走向遠方」中杜建英一角，斬獲第5屆中國電視劇飛天獎最佳女配角獎。2018年，她以「無問西東」劉淑芬一角 ，獲提大眾電影百花獎最佳女配角。

鄭錚在87版「紅樓夢」中扮演鴛鴦。(紅樓夢視頻截圖)
鄭錚在87版「紅樓夢」中扮演鴛鴦。(紅樓夢視頻截圖)

鄭錚最為人知的代表作就是「紅樓夢」裡的「鴛鴦姐姐」。鄭錚在回憶87版「紅樓夢」試鏡中還透露，她曾懷揣著剪刀現場試戲，演到抗婚的激烈場面時差一點動手剪了自己的真髮。

仔細觀察87版「紅樓夢」就能發現，哪怕沒有台詞，鄭錚飾演的鴛鴦只要出場，也會隨著賈母的言行舉止，做出相應的表情、動作，使得人物一下子就立體起來了。

鄭錚是演藝界裡公認的才女。(取材自澎湃新聞)
鄭錚是演藝界裡公認的才女。(取材自澎湃新聞)

封面新聞報導，鄭錚是個能吃苦的演員。資深演員歐陽奮強在自己的公眾號提起往事：拍攝「鴛鴦抗婚」時正值酷暑，攝影棚溫度已達40多度，在照明燈打開後溫度瞬間升到50多度。 為了能演得更加投入，鄭錚很早就跪在攝影棚裡醞釀情緒、神情專注。燈打開後溫度升高，鄭錚衣服很快濕透了，她台詞還沒說完便因中暑虛脫暈倒。

對於表演，鄭錚曾經說過，「藝術創作，不是我的謀生手段，卻是我生命中不可或缺的重要組成部分，如空氣，如水，如食物，於名利無關」。

據不完全統計，目前87版「紅樓夢」中至今已有13位演員相繼離世。

鄭錚對演戲充滿熱情，被形容是「肚子裡有戲蟲的演員」。(取材自澎湃新聞)
鄭錚對演戲充滿熱情，被形容是「肚子裡有戲蟲的演員」。(取材自澎湃新聞)

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