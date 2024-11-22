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神操作？後腦戴假面具可防老虎攻擊 專家：有科學根據

中國新聞組／北京22日電
東北虎位列中國國家重點保護野生動物名錄一級，近期東北虎傷人引發中國官方在保育老虎跟人之間進行平衡。圖為黑龍江東北虎林園裡的東北虎。（中新社）
東北虎位列中國國家重點保護野生動物名錄一級，近期東北虎傷人引發中國官方在保育老虎跟人之間進行平衡。圖為黑龍江東北虎林園裡的東北虎。（中新社）

黑龍江勃利縣日前發生老虎進村傷人事件，當地出動警行大隊和無人機搜索，至今未發現咬人老虎蹤跡，讓居民人心惶惶。黑龍江省林草局微信公眾號發布了「人虎衝突防範公告」，稱民眾在從事彎腰勞作時，腦後可戴假面具，防範老虎從背後撲擊；網友困惑「這是什麼神操作？」但專家解釋，腦後戴面具防老虎是有科學根據的。

新黃河報導，黑龍江省林草局發布的「人虎衝突防範公告」中，其中一條寫著「避免在林區內長時間蹲伏，從事採菜等彎腰勞作時，腦後可以戴個假面具，因為虎不輕易從正面攻擊人」，該公告在網路上引發討論，有人好奇「為什麼要戴在後腦勺」、「戴頭套就能防老虎？這是什麼強大而神奇的操作」，還有人笑稱「假如戴個豬八戒頭套，老虎怎麼看我，我是人還是豬？」

針對網友的疑問，長沙生態動物園資深動物管理人員表示，後腦戴面具的說法有一定的科學原理和依據，依照老虎的習性，當牠和人臉正面相對的時候，會有一個觀察的過程，不會立即攻擊人，因此可為民眾爭取一點時間，尋求一線生機。

他表示，如果在野外遇見老虎，或者是食肉猛獸，只要轉身就跑，這些猛獸一定會緊追過來，繼而對人造成傷害。所以他們也經常提醒動物園飼養員，如果因為操作不規範，出現正面碰上老虎、獅子等猛獸時，不能轉頭就走，人愈走猛獸愈追，只能慢慢後退，尋找脫險機會。

該動物管理人員說，黑龍江林草局發布的人虎衝突防範公告，應該也是徵詢了專家意見，具有一定依據的。特別要遵循「非必要不入山」、「不穿顏色鮮艷的衣服」、「不要帶狗」等建議。

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