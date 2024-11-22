貧困生獲浙大資助 曬國內外多地旅遊照 校方作出處理

拿學校資助金的方同學被指到各處旅遊，引發質疑。（取材自微博）

近日，有多名網民在社交平台發布信息稱，浙江大學一名拿學校資助金的家庭經濟困難學生，在朋友圈曬出到國內外多地旅遊的照片，引發質疑。該名學生隨後發文澄清自己是使用存款去旅行，但對於自己的錯誤意識向大家道歉；校方則表示決定取消該名學生的受助資格。

大皖新聞報導，發布信息的網民稱該學生姓方，疑似他所發布的朋友圈定位包括昆明、麗江、西藏、三亞、廈門、新疆 、上海、青島、南韓 、日本 等地。事件在浙江大學一校園論壇上引發討論，方同學也在論壇上發帖解釋。

方同學表示，他父母多年前離異，都未負責他的生活費和學費。父親因生意失敗欠債幾百萬，目前在工廠做小時工。他還有一個八歲的弟弟，母親在鞋廠務工，收入入不敷出，他自己要負擔爺爺的生活費。自己的收入來源包括勤工助學1100小時的收入、歷年累計獎學金、學校資助、家教所得等。

文中並解釋，他在朋友圈裡去的那些地方，部分是因為出任務和社會實踐去的，並不是旅遊；部分是因私出行，包括朋友生日、看望母親等。文章並對去南韓濟州島和日本大阪等地旅遊的行程，列出了較詳細的支出明細，強調是「使用自己的存款前往旅行」，並稱「我的個人收入是能覆蓋支出的，我勤工助學獎學金等所得，除了用於上述途徑外，均用於日常生活費用和學費。再次對自己錯誤意識向大家道歉。」

方同學說，「自己如今依靠勤工助學和獎學金獲得了一定的報酬，我有能力支付自己的學費和生活費，此外還有一定的結餘，於是我產生了錯誤的認識，我以為我可以依靠這一筆錢去充實自我，去看看以前我沒有能力、我家庭不能支撐我去到的地方。」

報導指出，浙江大學校園論壇上一則被指是浙江大學傳媒與國際文化學院帳號發布的信息則稱，「方同學入校時因家庭經濟困難，被認定為資助對象。後來經過自己的努力，生活條件有所改善。最近學院了解到其出現了一些不合理消費，經查屬實，根據學校的資助文件相關規定，學院決定取消其受助資格，停止困難資助。」