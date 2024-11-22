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中：去年抓5萬多人 緬北規模化電詐園區「全部剷除」

記者陳政錄／綜合報導
中國公安部稱，近日有763名中國籍跨境電信網路詐騙的犯罪嫌疑人，從緬甸被移交到中國。（取材自央視新聞）
中國公安部稱，近日有763名中國籍跨境電信網路詐騙的犯罪嫌疑人，從緬甸被移交到中國。（取材自央視新聞）

中緬警方聯手打擊電信網路詐騙取得重大突破，央視報導，近日中國公安部與緬甸執法部門合作，首次在緬甸當陽地區逮捕1079名實施跨國電信網路詐騙的犯罪嫌疑人，其中有763名為中國籍，已透過雲南臨滄永和口岸移交中方，並稱已將鄰近中國邊境的緬北規模化電詐園區「全部剷除」。

來源：YouTube

報導指出，在強力打擊震懾下，涉詐人員不斷向緬甸萬海、當陽、妙瓦底等縱深地區轉移，繼續招募、誘騙境內人員非法出境參與電詐犯罪，並衍生出非法拘禁、故意傷害甚至綁架殺人等嚴重暴力犯罪活動，嚴重危害中國公民的生命財產安全。去年，中國公共安全部部署進行專案工作以來，中緬雙方透過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.3萬餘名中籍涉詐犯罪嫌疑人。

美國之音報導，國際刑警組織去年的一份報告發現，寮國、菲律賓、馬來西亞、泰國和越南都存在網路詐騙園區。據聯合國2023年8月估計，緬甸有超過12萬人、柬埔寨有超過10萬人被迫從事網路詐騙活動、非法賭博和加密貨幣欺詐等其他騙局。

中國國際問題研究所去年9月刊登的一篇研究報告介紹了緬北是怎麼成為「詐騙地獄」的。報告中提到，中緬兩國在具體執法水平上存在差距，法律社會制度也差異明顯，無形中為犯罪集團開展跨境犯罪活動創造了空間。

另一方面，中國國內部分P2P平台、電信網路詐騙集團逐步向緬北擴散，並與當地勢力勾連形成利益共同體。而在中國與東南亞國家開展聯合執法行動的背景下，菲律賓、柬埔寨等國家的電信網路犯罪集團出現向緬甸轉移態勢。

就這樣，緬北、緬東妙瓦底等成為東南亞乃至全球電信網路詐騙的重災區。據統計，僅僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北部分地區的詐騙集團，總計至少有1000個園區，每天有超過10萬人在實施電信詐騙。

緬甸 東南亞 邊境

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