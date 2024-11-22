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劉兆玄、郭金龍領軍 兩岸企業家峰會12/9廈門登場

記者謝守真╱綜合報導
「兩岸企業家峰會」年會將於12月9日、10日在廈門舉行，圖為2022兩岸企業家峰會年會在廈門舉行時的資料照。(記者陳政錄／攝影)
「兩岸企業家峰會」年會將於12月9日、10日在廈門舉行，圖為2022兩岸企業家峰會年會在廈門舉行時的資料照。(記者陳政錄／攝影)

兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會」年會將於12月9日、10日在廈門舉行，主辦單位近期已開始廣邀台灣各公會、協會和企業參加。面對川普上任後全球經濟情勢可能發生的變局，今年年會主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。

兩岸企業家峰會自2013年7月25日成立後，在前總統馬英九執政時期每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會。去年峰會由陸方主辦，並在峰會南京永久會址舉行。但鑑於當前兩岸關係，峰會年會仍難以回到台灣舉辦，因此今年峰會仍選擇在與金門隔海相望的廈門舉行。

據指出，今年峰會初步議程包括開幕式後，將由台灣清華大學經濟系教授黃朝熙以「反全球化下全球供應鏈之重組：以半導體業為例」發表專題演講，中信金控首席經濟學家林建甫則將以「新時代新挑戰，AI共創新金融」為題發表專題演講。

峰會之後的八個產業合作推動小組，包括資訊通信產業合作推動小組、能源及環保節能產業合作推動小組、金融產業合作推動小組、中小企業合作及青年創業推動小組等，將各自舉辦專題論壇，盼透過兩岸企業領袖和專家，針對各項重要的產業議題進行深度會談及交流。

兩岸企業家峰會台灣方面由前副總統蕭萬長任名譽理事長、前行政院長劉兆玄任理事長、陳瑞隆任副理事長、尹啟銘任秘書長，有25家團體會員及126企業會員。

大陸峰會方面，2018年7月換屆後，由北京前市委書記郭金龍任理事長、張平任副理事長、林軍任秘書長。

馬英九 供應鏈 川普

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