胖東來下令：員工結婚禁索付彩禮 也不准靠父母買房買車

胖東來創始人于東來。(取材自極目新聞)

零售業 「胖東來」創始人于東來20日在網上發文稱，胖東來員工結婚不允許要彩禮，婚禮開席不能超過五桌。他要求員工要靠自己開創生活，因此也「不允許靠父母買房買車」。此文發出引起討論，有人批評「胖東來」雖然是眾人夢想就職的企業，但是于東來的確「管太寬了」，但也有人認同，婚禮的確不想「大操大辦」。

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綜合媒體報導，于東來日前在個人社交平台發文稱：從明年起，為了推動美好生活、引導社會文明生活……，胖東來人結婚不允許要彩禮或付彩禮，婚禮不能鋪張浪費，婚禮酒席只能邀請親朋，酒席不能超過五桌，如果做不到，公司將取消一切福利。胖東人完全有能力靠自己主宰創造和享受美好人生，未來也不允許靠父母買房買車。

在許昌胖東來時代廣場店，店員在做開業前的準備工作。(新華社)

對此，有網友認同表示「真棒，年輕人輕鬆多了」、「這就是企業的社會責任感，其他企業應該跟進」；也有網友不以為然表示「管的太寬了吧」、「人家女孩子一輩子就一次婚禮，只要在經濟能力允許情況下為啥不能熱熱鬧鬧的」、「父母不給買，領導給買也行」。

據了解，于東來曾在直播中透露，目前胖東來的員工每年假期可達到150多天，部分管理人員達180多天。上班專注上班，下班享受自由的休閒時光，可以大大提升生活質量。

近日，胖東來珠寶官方公眾號發布招聘公告，擬招聘30人。不少網友在社交媒體平台稱，本次招聘需求30人，實際接收簡歷6900份，招錄比達230：1。據此前報導，珠寶部門員工年薪從未低於20萬元人民幣（約2.76萬美元）。

「胖東來」超市地處河南 許昌。1995年，它從街頭巷尾的一家糖煙酒店起步，在零售市場中發展壯大，近年來更是憑借火爆人氣頻頻出圈，被網友稱為「沒有淡季的6A級景區」。胖東來目前擁有員工1萬多人，在許昌、新鄉經營門店13家，總營業面積31萬平方米，去年實現營業額107億元。

公開資料顯示，于東來是河南許昌人，1966年出生，今年58歲，河南胖東來商貿集團董事長。2008年獲得「全國抗震救災模範」，2021年，以5000萬元人民幣的現金捐贈總額，位列「2021福布斯中國慈善榜」第71位。

2023年6月，于東來宣布退休 。不過，他也並未停止工作，于東來表示，「我把精力用在量力而行地去建設、傳播生活的理念方面，企業經營80%放手了」。