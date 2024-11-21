五月天演唱會「震翻」上海 住戶搖晃感 專家：3首歌別唱

五月天呼籲歌迷「以揮手、拍手代替跳躍」。（取材自Threads)

五月天 演唱會會引發地震 ？五月天「回到那一天」演唱會19日在上海體育館舉行，開場時主唱阿信告訴現場歌迷，「在我們的周邊，有我們親愛的左鄰右舍，真的感受到了地震！」因此他呼籲歌迷，「以揮手代替跳躍」。

上海多位專家則建議五月天，演唱會上不要唱「派對動物」、「傷心的人別聽慢歌」、「離開地球表面」這三首高節拍歌曲，或能有效減緩居民樓的搖晃感。

澎湃新聞報導，阿信所言非虛。在今年五月天「回到那一天」演唱會期間，周邊居民家中確實出現強烈的搖晃感。19日19時19分，在距離五月天演唱會現場、上海體育館不遠處的匯翠花園小區，記者就實地感受到了房屋搖晃情況。

報導稱，當「傷心的人別聽慢歌」副歌響起時，住戶鋁合金窗就發生強烈抖動並發出金屬碰撞聲，屋內桌面上水瓶內的水失去了「水平」高速搖擺，體感上如同房屋在「左右搖晃」。

該小區住戶表示，在已經結束的七場五月天演唱會期間，該小區每場均有超過三次的搖晃，而三次明顯搖晃均對應著特定歌曲，分別為「傷心的人別聽慢歌」、「派對動物」、「離開地球表面」。

這也與五月天在開場的說法相似。阿信在11月19日的演唱會現場曾對歌迷表示，「像「派對動物」「離開地球表面」這樣的歌曲，讓我們以揮手代替跳躍，好不好？」

「澎湃新聞」指出，初步了解，五月天此次演唱會期間，共有超過十幢住宅大樓的居民反映出現房屋搖晃情況。

「這可能是一種共振現象。」一位地震專家說，相關研究表明，當歌曲的BPM（每分鐘節拍數）在140拍左右時，相關音波更容易與生活建築形成低頻共振。據了解，「派對動物」的節拍為136，「傷心的人別聽慢歌」和「離開地球表面」的節拍均為138，與專業推測基本吻合。

2023年，五月天的演唱會就曾發生過類似的搖晃事件。當年11月12日，「五月天演唱會」在上海體育場舉辦。體育場周圍居民反映，當天晚上，家中的靜置物品、燈具、門窗均出現明顯的搖晃，並持續約2分鐘。

多位專家告訴東方網，「從可行性角度出發，目前更換相關引發劇烈晃動的歌曲是最為穩妥的。」從現有的情況考慮，更換「派對動物」「傷心的人別聽慢歌」「離開地球表面」這三首高節拍歌曲，或能有效減緩居民樓的搖晃感。