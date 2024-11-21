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上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

中國新聞組／北京21日電
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

近日，上海女子小朱向黑貓投訴平台反映，與丈夫花了19萬計畫於12月參加南極郵輪旅遊，卻臨行前被通知夫妻需分房入住，長達2周時間都要與陌生人拼房同住，引發不滿。她向客服查詢得知，當時她只說「兩人一起」，並沒有強調「一起住」，如今房間無法調整，就算她不想去也無法退費了。

新民晚報報導，小朱去年雙十一在飛豬平台上下單購買了19萬元(約2.6萬美元)的南極郵輪遊，因為支付限額的關係，夫妻分開下單一人各付了一半錢。

小朱在10月時被客服告知，雖然當時定的是雙人間，但她和丈夫的床位被分開在兩間房間，並且需要和陌生人拼床睡。客服稱，當時他們只說兩人「一起」，並沒有說「一起住」。檢視小朱和客服的聊天記錄，她確實少打了一個「住」字。

小朱不滿的表示，「郵輪你只要是報一間，不可能同行人是分艙的」。她向客服提出要換房卻被拒絕。因為郵輪已經滿員了，無法調整房間。

小朱認為，以「一起住」為由是文字遊戲，南極遊氣候惡劣且長達兩周，如果夫妻要和陌生人拼房，他們就不想去了。然而，訂單早就已經不能退了。

報導指出，飛豬回覆稱，兩筆訂單為分開下單，兩位用戶下單前、下單後、預約船期等環節均沒有向平台提出同住需求，其房間已於去年11月確定，且船方已於7月完成所有房間的分配。平台是發現兩筆訂單電話相同，主動詢問兩人是否同行，在8月才被告知雙方系夫妻，11月收到結婚證材料。

小朱與客服的對話，只說了「一起」沒有說「一起住」。(取材自新民晚報)
小朱與客服的對話，只說了「一起」沒有說「一起住」。(取材自新民晚報)

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