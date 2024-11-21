南京男花16萬治這個病 醫師卻說：好吃好睡 就會康復

李先生接受了高價治療。(取材自荔枝新聞)

今年10月，南京高淳的李先生因為前列腺炎就診，醫院以存在癌前病變、可能導致不育為由，推薦他接受花費超16萬(約2.2萬美元)的高科技物理療法。沒想到，李先生事後換了一家醫院複查，醫師告訴他，只要規律生活、不必用藥即可康復。

九派新聞報導，李先生因私密部位不適，前往南京家和醫院就診。檢查後，他被診斷為前列腺炎和前列腺增生。醫師告訴他，必須馬上治療，已經有癌前病變的可能，若不治療，會喪失性功能、生育能力。隨後，醫師向李先生介紹了醫院的特色項目「高科技物理療法」，宣稱無需手術就可以治癒前列腺疾病。

李先生在醫院治療了14天，共計花費163700多元。繳費單顯示，除了8000多元西藥費、化驗費和檢查費等費用外，其餘的155000多元費用全部是物理治療，包括脈沖導融光能治療、ECO通融治療、場效消融治療，這幾種按分鐘收費的物理療法，全部都是自費，不能走醫保 報銷。

然而，巨額的醫療費 用並沒有換來預期的治療效果。

李先生11月4日前往南京某三甲醫院進行了複查。結果令他震驚的是，同樣的前列腺炎診斷，三甲醫院的治療方案卻簡單得多：保證休息，生活規律，甚至不需要服用藥物，身體就可以逐漸康復。