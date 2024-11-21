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中國中部農業博覽會 現場銷售農產品簽約91.9億元

中國新聞組／北京21日電

第25屆中國中部（湖南）農業博覽會組委會19日宣布，本屆展會吸引觀展民眾近29萬人次，現場銷售農產品10.4億元人民幣（約1.4億美元），現場簽約91.9億元。

中新社報導，本屆展會為期五天，參展產品達3萬餘種，吸引了22個省市區組團參展，15個國家的65家企業前來尋覓商機。展會現場，馬來西亞咖啡越南椰子、俄羅斯紅腸等海外特色農產品吸引觀眾紛紛駐足詢問。

「以往我們的中國市場主要在沿海地區，能不能藉助此次展會在中國內陸打開銷售管道，我想這是一個很好的機會。」在國際交流·網紅產品館馬來西亞展位前，馬來西亞種植和原產業部副部長陳泓縑化身推介官，熱情地向觀眾介紹榴蓮、燕窩、沉香等本國特色產品。

「我們展出的每一樣產品，都跟俄羅斯本地價格相同，市民不用出境也能享受到同樣的優惠。」俄羅斯商品館負責人陳東君介紹，俄羅斯紫皮糖、餅乾、巧克力等產品在本屆展會銷量可觀。

「近年來，隨著新技術和新業務的興起，農作物商品化、農產品國際化正成為農業產業的新浪潮。」湖南大學經濟與貿易學院副院長、教授曹二保表示，中國中部（湖南）農博會已成為中部地區消費者家門口的全球農產品盛會，既能促進國際國內農產品的雙向交流，又促進了國際國內農產品企業和消費者之間的雙向奔赴。

據瞭解，湖南水稻、生豬、油料等產量居大陸全國前列，農產品加工業總產值超過2.3兆元。

俄羅斯 越南 咖啡

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