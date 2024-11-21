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烏鎮峰會開幕／習近平憂AI風險 倡導創新安全並重

中國新聞組／杭州21日電
在2024年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會上，一台人形機器人（右一）19日與參觀者互動。(新華社)
在2024年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會上，一台人形機器人（右一）19日與參觀者互動。(新華社)

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會20日開幕，主題聚焦AI，中國國家主席習近平20日以視頻方式致賀峰會開幕。他指出，當前，新一輪科技革命和產業變革迅猛發展，人工智慧（AI）等新技術方興未艾，大幅提升人類認識世界和改造世界的能力，但同時也帶來一系列難以預知的風險、挑戰。習稱應倡導網路命運共同體，創新安全並重。

來源：YouTube

香港文匯報報導，本次大會以「擁抱以人為本、智能向善的數字未來——攜手構建網路空間命運共同體」為主題，全面聚焦人工智能，並進行系統性梳理，透視人工智能技術、產業發展及其對人類經濟社會的影響，回應各方對人工智能發展與治理的關切。可以說，這是一屆AI「含量」很高的峰會。這次由世界互聯網大會主辦，浙江省人民政府承辦。

新華社報導，習近平20日指出，當前，新一輪科技革命和產業變革迅猛發展，人工智能等新技術方興未艾，大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，同時也帶來一系列難以預知的風險挑戰。我們應當把握數字化、網路化、智能化發展大勢，把創新作為第一動力、把安全作為底線要求、把普惠作為價值追求，加快推動網路空間創新發展、安全發展、普惠發展，攜手邁進更加美好的「數字未來」。中國願同世界各國一道，把握信息革命發展的歷史主動，攜手構建網路空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民、造福世界。

香港文匯報報導，隨著人工智能技術的進步，利用AI換臉技術進行詐騙的案件日益增多。在今年的「互聯網之光」博覽會上，出現一款號稱「以AI對抗AI」的反「深偽」（Deepfake，深度偽造技術）產品——ZOLOZ Deeper。「這是一個覆蓋系統、服務器、應用等多環節的一體化技術體系。」螞蟻數科ZOLOZ產品經理張震介紹道，換句話來說，今天用戶感受最直觀的是AI換臉，但換臉僅僅是黑產攻擊的一個環節，如果設備本身不安全、攝像頭被劫持，會直接打開風險的敞口。

在今年的烏鎮峰會上，AI成為發展共識。中國互聯網積極擁抱AI浪潮，越來越多的企業將AI納入重點發展戰略，擁抱技術，也平衡好發展與安全。小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍在開幕式演講中表示，30年來，中國政府加強網路基礎設施建設，企業創新了各種技術和產品，廣大網民積極參與，為構建網路空間命運共同體提供了示範案例。

網路安全是護航人工智能健康發展的「底板」，也是人工智能技術能最快落地應用並且最快見到實效的行業之一。今年的大會現場，奇安信直接提出了「AI驅動安全運營」。「AI驅動安全運營好比一個高級助手，推動安全運營模式從『勞動密集型』向『智慧型』轉變，實現效率的十倍、百倍、千倍提升。」奇安信集團董事長齊向東如是說。

中國國家主席習近平20日向2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕視頻致賀。(新華社...
中國國家主席習近平20日向2024年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕視頻致賀。(新華社)

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