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五月天上海演唱會引發地震？陸專家建議別唱這三首歌

中國新聞組／即時報導
五月天的演唱會竟然會引發「地震」，近日在上海成為話題。圖為五月天「回到那一天」環場夏日版資料照。(相信音樂提供)
五月天的演唱會竟然會引發「地震」，近日在上海成為話題。圖為五月天「回到那一天」環場夏日版資料照。(相信音樂提供)

五月天演唱會會引發地震？據上海《澎湃新聞》報導，五月天「回到那一天」演唱會19日繼續在上海體育館舉行，開場時主唱阿信告訴現場歌迷，「在我們的周邊，有我們親愛的左鄰右舍，真的感受到了地震！」因此他呼籲歌迷，「以揮手代替跳躍」。

上海多位專家則建議五月天，演唱會上不要唱《派對動物》《傷心的人別聽慢歌》《離開地球表面》這三首高節拍歌曲，或能有效減緩居民樓的搖晃感。

《澎湃新聞》指出，阿信所言非虛。在今年五月天「回到那一天」演唱會期間，周邊居民家中確實出現了強烈的搖晃感。19日19時19分，在距離五月天演唱會現場、上海體育館不遠處的匯翠花園小區，《澎湃新聞》記者就實地感受到了房屋搖晃情況。

報導稱，當《傷心的人別聽慢歌》副歌響起時，住戶鋁合金窗就發生了強烈抖動並發出金屬碰撞聲，屋內桌面上水瓶內的水失去了「水平」高速搖擺，體感上如同房屋在「左右搖晃」。

該小區住戶表示，在已經結束的七場五月天演唱會期間，該小區每場均有超過三次的搖晃，而三次明顯搖晃均對應著特定歌曲，分別為《傷心的人別聽慢歌》《派對動物》《離開地球表面》。

這也與五月天在開場的說法相似。阿信在11月19日的演唱會現場曾對歌迷表示，「像《派對動物》《離開地球表面》這樣的歌曲，讓我們以揮手代替跳躍，好不好？」

《澎湃新聞》指出，初步了解，五月天此次演唱會期間，共有超過十幢住宅大樓的居民反映出現房屋搖晃情況。

「這可能是一種共振現象。」一位地震專家告訴《澎湃新聞》，相關研究表明，當歌曲的BPM（每分鐘節拍數）在140拍左右時，相關音波更容易與生活建築形成低頻共振。

《澎湃新聞》指出，《派對動物》的節拍為136，《傷心的人別聽慢歌》和《離開地球表面》的節拍均為138，與專業推測基本吻合。

2023年，五月天的演唱會就曾發生過類似的搖晃事件。當年11月12日，「五月天演唱會」在上海體育場舉辦。體育場周圍居民反映，當天晚上，家中的靜置物品、燈具、門窗均出現了明顯的搖晃，並持續約2分鐘。

五月天近期在上海體育館舉行演唱會，引發附近逾十棟住宅大樓出現明顯搖晃感。（取自《...
五月天近期在上海體育館舉行演唱會，引發附近逾十棟住宅大樓出現明顯搖晃感。（取自《澎湃新聞》）

據上海法治報今年10月23日報道，經過專業部門對後續演唱會實時監測並實地走訪後，初步分析認為，房屋震動情況可能與演唱會有關。演唱會進行時，表演者與觀眾會有一定的互動環節，氛圍非常熱烈。在部分特定曲目的現場互動時，有可能會由於雙方動作的一致性，使地面震動頻率與周邊房屋自振頻率一致，從而產生共振並引起房屋晃動。

多位專家告訴《東方網》記者，「從可行性角度出發，目前更換相關引發劇烈晃動的歌曲是最為穩妥的。」從現有的情況考慮，更換《派對動物》《傷心的人別聽慢歌》《離開地球表面》這三首高節拍歌曲，或能有效減緩居民樓的搖晃感。

上海市體育局則表示，將積極聯合設計院、高校、設計建築單位開設專項課題研究，從建築結構著手，對既有大型體育場館固有自振頻率進行計算，對與演唱會有潛在共振隱患的體育場館進行模態分析和設計優化，通過添加振動吸收器、加強結構阻尼等方式最大化減少大型文體演藝活動的安全隱患。

此外，專家也建議對「震區房」進行必要的「體檢」來衡量相關影響，進一步保障周邊居民的安全。

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