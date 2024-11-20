世預賽中日戰／挺日球迷被圍堵罵「漢奸」 警強脫球衣息眾怒

世界杯亞洲區預選賽，有球迷穿著日本隊服到場，被中國球迷圍堵。（視頻截圖）

世界盃足球 亞洲區第3輪資格賽，中國與日本 19日移師廈門再戰。儘管中國足協發出「文明觀賽倡議書」，呼籲球迷不要做出過激行為，但一名身穿日本隊球衣的男子，下午遭中國球迷圍堵推擠辱罵，還被警察強行脫下球衣。

19日是中日國足第三度在中國主場比賽。在此之前的兩場，日本都踢贏中國，賽後日本隊搭乘的巴士遭到中國球迷圍堵。

為避免今晚重演反日激烈行為，中國世預賽組委會稍早發出「文明觀賽倡議書」，呼籲中國球迷注重禮儀、尊重秩序，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為。不擁擠、不推搡，避免發生衝突。

不過多支影片顯示，下午在廈門奧體中心白鷺體育場外，一名男子身穿日本隊的藍色球衣出現在中國球迷的檢票區，立刻遭到上百名中國球迷圍堵辱罵「漢奸」以及中日語的粗話。儘管多名警察趨前保護，這名男子行走時仍遭到推擠並被扯下帽子。

影片顯示，因為這名男子遭到中國球迷圍堵高喊「脫下」，在場警察為平息眾怒，強行脫下這名男子穿著的日本球衣，然後迅速把他帶走。事發後，數名拍攝短影音的網友稱這名男子是中國人，但也有一些網友指他是日本球迷。