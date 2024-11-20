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圓明園4隻黑天鵝慘死掀關注 園方緝拿野生動物

中國新聞組╱綜合報導
圓明園裡近日有4隻黑天鵝陸續死亡，園方表示均是遭動物咬死；示意圖。（取材自微博）
圓明園裡近日有4隻黑天鵝陸續死亡，園方表示均是遭動物咬死；示意圖。（取材自微博）

北京圓明園近日有四隻抱窩（孵蛋）黑天鵝陸續死亡，引起廣泛關注。北京圓明園通報調查結果，指這些黑天鵝均被野生動物咬傷致死，可排除人為傷害的可能，園方已增派人力值守、加強巡查，並展開抓捕安置流浪狗的工作，日前已捕捉兩隻流浪狗。

明報報導，圓明園管理處發文表示，監控畫面顯示，在四隻黑天鵝死亡的夜間，均有黃鼬及疑似犬類等動物在黑天鵝巢穴附近活動，但因巢穴隱蔽在蘆葦叢中，未觀察到動物打鬥跡象，但現場有散落羽毛。

事發後，園方立刻將死亡黑天鵝送往專業機構檢測死因，結果顯示外傷均為動物咬傷，因咬傷導致死亡，可排除人為傷害的可能。園方綜合分析以上情况，推測四隻黑天鵝均死於小型食肉動物咬傷。

對此，園方在有黑天鵝抱窩孵化和有幼鵝的巢穴處增加人力部署，加強對園內黑天鵝等野生動物的巡查，同時聯合相關專業部門，多輪次搜索、抓捕園內流浪狗，日前捕獲兩隻流浪狗，並由專業部門妥善安置。

但許多網友對於流浪狗是「兇手」存疑，認為可能是黃鼠狼惹禍；也有人對於黑天鵝的死感到惋惜與痛心，希望園方能更完善管理，減少「鵝友」的擔心。

園方表示，抱窩黑天鵝死亡後遺留的未孵化鵝蛋，因已不具自然孵化的條件，已將其收集並在專家指導下接受人工孵化。園方同時呼籲市民「文明養犬」，不要遺棄寵物

去年冬天，圓明園亦曾有黑天鵝幼鳥夭折，引起關注。就此圓明園展開一系列工作，例如更換老舊故障水泵，在入冬前清理殘荷、蘆葦，使用獸藥消毒等。

當時園方表示，黑天鵝種群扎根北京10多年來，不斷繁衍壯大，如今已達數百隻，說明其種群已能適應北京氣候。園方提到，「幼崽死亡是動物種群發展規律的一部分，優勝劣汰是大自然的規律，越冬是每隻天鵝寶寶都要經歷的挑戰」，人類若過度愛護和干預，不利天鵝種群繁衍。

檢測 寵物

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