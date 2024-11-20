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玩這麼抽象…康師傅剁椒魚片麵只有卡通小魚 網罵「虛假廣告」

中國新聞組╱綜合報導
消費者曬出「小魚」圖片。（取材自海報新聞）
消費者曬出「小魚」圖片。（取材自海報新聞）

康師傅方便麵全新口味剛上市就登上熱搜，但不是因為產品便宜好吃，而是「剁椒魚片湯麵」宣傳圖裡的鮮美魚片，實際上竟然只是幾個Q版卡通小魚造型的脫水複合魚片，讓消費者認為被騙，大罵「康師傅現在玩這麼抽象嗎」，網路上也掀起康師傅是否涉及「虛假廣告」的討論。

綜合海報新聞、觀察者網等媒體報導，康師傅「剁椒魚片湯麵」日前上市，宣傳圖裡方便麵上鋪了數量可觀的「剁椒魚片」，還搭配「魚片與炒製的剁椒共同燉煮」、「剁椒和魚片的靈魂組合」等文字，但當消費者拆開包裝後才發現「此魚非彼魚」，裡面只有數個Q版卡通小魚模樣的脫水食品，與宣傳圖相差甚遠。

康師傅官方旗艦店直播間內，主播曾稱「看起來萌萌的小魚片是用魚肉做的」，但在記者詢問康師傅客服小魚片是由真正的魚肉還是澱粉製作而成時，客服並未給出直接的回答，而是提供產品的配料表信息，建議自行查看以獲取詳細成分。

魚肉片變成了萌萌造型小魚，「康師傅魚片湯麵Q版魚片被群嘲」話題衝上熱搜。網友嘲諷康師傅其實指的是「剁椒／魚片湯／麵」，顯現了中文斷句的精髓所在；還有人調侃康師傅真的在裡面放了「一整條魚」，重新定義了魚片，笑稱「這魚企圖透過賣萌掩蓋詐騙的事實」。

雖然在康師傅在宣傳圖上標註了「圖片僅供參考」字樣，但北京煒衡（上海）律師事務所律師吳聲威認為，包裝設計上的圖片非常明顯展示魚片的內容，且說明文字再次明確了魚片和剁椒成分，在廣告法的角度來說，已經達到足以構成讓消費者誤導的程度，屬於「虛假廣告」。

康師傅「剁椒魚片湯面」宣傳圖。（取材自海報新聞）
康師傅「剁椒魚片湯面」宣傳圖。（取材自海報新聞）
泡麵的宣傳圖中，剁椒、魚片放大，讓人蠢蠢欲動。（取材自微博）
泡麵的宣傳圖中，剁椒、魚片放大，讓人蠢蠢欲動。（取材自微博）

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