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「再婚可生3孩」重慶催生短信惹議 網吐槽沒配套怎養娃

中國新聞組／北京20日電
中國生育問題備受關注，各地花招百出。（新華社）
中國生育問題備受關注，各地花招百出。（新華社）

中國為了衝高生育率，「催生」花招百出，近日有重慶萬州區居民表示接連收到當地衛健委發送的群發短信，指「再婚夫妻可生3個孩子」，網友吐槽很多人結婚了也沒要二胎，宣導這樣的政策根本是「空中樓閣」。

大皖新聞報導，根據網民上傳的短信截圖顯示，萬州區衛健委發送的短信內容分為兩類，其一寫到「新婚夫妻享受婚假15天。女職工享受產假：順產178天，難產193天，多胞胎每多生育1個嬰兒+15天。」短信其二內容寫到「國家提倡適齡婚育、優生優育。一對夫妻可以生育三個子女。再婚夫妻再婚後可以生3個孩子，再婚前生育的子女數不合並計算。」

當地衛健委表示，近期確實發送了這些短信，「主要是為了宣傳新的生育政策。人口家庭發展科工作人員進一步解釋，「因為現在很多年輕人對相關生育政策不是很熟悉，所以發送一些生育政策短信進行宣傳普及。」

對於再婚夫妻可生三孩的政策，工作人員則表示目前暫時沒有針對生育的經濟補貼。網友認為，沒有相關配套政策就一味催生根本不實際，直言「解決好住房、教育、醫療、養老和就業等民生，自然有人願意生。否則，再多再好的口號，都等於零」。還有人精算養一個孩子到大學畢業要30萬，現在工資一個月5000，「平民拿什麼來養孩子？」

鼓勵再婚夫妻生孩的政策引發熱議，但也有人認為此次的政策宣傳通俗易懂，解決了很多人的疑惑。極目新聞分析，萬州區衛健委的短信簡單明瞭，直截了當解釋了婚嫁、產假及生孩數量的相關政策規定，讓人一下子就能知道答案，認為「政策宣傳就該如此通俗易懂」。

重慶萬州區衛健委發送短信，引發「再婚後生不生孩」的討論。（取材自大皖新聞）
重慶萬州區衛健委發送短信，引發「再婚後生不生孩」的討論。（取材自大皖新聞）

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