觀察站／中「存款搬家」之謎 數千億資金流入哪兒？

人行公布10月金融數據以來，經濟界一直在猜在議的是「存款搬家」之謎，因為減少數千億大筆存款。人民幣示意圖。 （美聯社）

每次金融數據公布，最受關注的都是社會融資規模存量和增減，但中國人行（央行）公布10月金融數據以來，經濟界一直在猜在議的是「存款搬家」之謎，因為減少數千億大筆存款，這筆錢去了哪兒說法不一，要不要再減存款利息逼更多「存款搬家」，繼續在爭議。

早前人行公布的10月金融數據中，10月存款數據引起關注的，是有約5700億元人民幣存款減少，由於沒有權威的存款流向數據，這就引出不同的說法，其中之一是說流向股市，但分析股市10月動向雖然有起有落，但沒有說服力的數據表明資金從銀行存款搬到股市，特別是新開戶數沒有大增。

另一說法，是認定樓市有異動，上海、深圳等都稱成交在增加，但那有地方鼓勵的成分，不是普遍情況，以全國10月商品房單月銷售面積7646萬平方米，仍年減1.6%；而銷售金額年減1.4%，而樓市的銷售金額不能與存款減少額直接掛鉤，因為房貸買樓仍占主流。

第三種說法是居民可能將存款取出，或用於其他如基金之類的投資 ，或直接用於消費比如買車、以舊換新的買大電器等等。中國銀行大額存單，通常指20萬元人民幣起跳的大額定期存款，目前國有大行大額存單利率 已普遍降至1字頭，多家股份制銀行三年期大額存單利率降至2.1%左右，吸引力大減。但各金融機構仍以調整政策為由，暗中在保大額存單，保住一定的客戶和存款額。這方面也應不是存款明顯減少的來因。

有種新說法較有趣，天冷了，民眾要掏錢防寒，因為現在採取冬季集中供暖模式，政府部門或供熱公司會在供暖前收取暖氣費，這是全國性的突然性、集體性費用支出，因南北方差異，有約2億個家庭需要供暖，如以一次性支出供暖費人民幣2800元計，總額人民幣5600億元。但問題在於供暖費收取各城市大不相同，說存款減少額就是交供暖費去，太簡單化。

所以存款額減少之謎，還可以繼續去分析和猜測，但有理由相信，政府當局還會繼續想辦法，逼迫「存款搬家」，因為10月中國金融數據中，人民幣存款餘額依然高達301兆元，繼續是歷史新高。而政府當局和經濟專家們對居民們這些年來不消費、不投資、也不買房買車，是有些惱火。

有經濟學家認為居民把錢存起來，不去消費，既有習慣又有新現實原因，那就是在存款額居高不下時，居民債務額也居高不下，房貸車貸消費貸，貸貸要還，債務負擔占可支配收入的比例大幅增加。經濟學家付鵬還有新說法，說中國當前的經濟問題，債務只是表象，人口才是實質，即出生人數減少，人口老化增加，不是大家不想花錢，是那錢是救命錢、棺材本。

更新一點的說法也與人口結構有關，是說數據顯示中國80%的財富是掌握在45歲以上人口手中，也即所謂60後、70後手裡。而中國年輕人本應是消費主體，但他們手中沒錢，負債率偏高的，壓力巨大，怎能消費。

老牌國師、社科院學部委員余永定前兩天在北大匯豐商學院發表題為《如何理解當前的宏觀經濟形勢與政策》的演講，其中特別提到降息 、降準等貨幣政策，說降準降息的方向是正確的。但他又承認「魔鬼隱藏在細節之中，方向不對肯定是完蛋，方向對了你沒有把細節搞好也不行。現在可能是要解決魔鬼隱藏在細節之中的問題。」 但對降息能否令「存款搬家」，能否拉動消費，他沒能給出答案，仍然說得「將細節即時告訴給公眾，才能真正的振奮人心」。