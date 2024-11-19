上海房市正式邁入寬鬆期 擴大契稅優惠新政

上海將率先降低買房賣房稅賦負擔，於12月1日實施。(記者謝守真／攝影)

中國官方持續祭出救房政策，在9月底推出房市支持新政後，各地方政府也陸續祭出稅收調整政策來穩房市。11月18日，上海正式宣布，取消普通住房和非普通住房標準，擴大住房交易優惠稅收政策覆蓋面，積極支持居民剛性和改善性住房需求。

據上海市新聞辦官方微博 「上海發布」消息，近日，財政部 、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關於促進房地產 市場平穩健康發展有關稅收政策的公告》，明確了與取消普通住房和非普通住房標準相銜接的增值稅等優惠政策。

上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、市財政局、市稅務局等四部門聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》指出，一是明確取消普通住房和非普通住房標準；二是明確取消標準後相關個人住房交易稅收事項。通知將於12月1日起施行。

通知明確對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，以轉讓收入的1%核定應納個人所得稅額。取消個人轉讓非普通住房以轉讓收入的2%核定應納個人所得稅額的規定。

關於個人出售房屋增值稅，根據規定，個人將購買2年或以上的住房對外銷售的，免徵增值稅。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的徵收率全額繳納增值稅。

對個人購買家庭唯一住房，面積140平方公尺及以下，減按1%的稅率徵收契稅；面積140平方公尺以上，減按1.5%的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積140平方公尺及以下，減按1%的稅率徵收契稅；面積140平方公尺以上的，減按2%的稅率徵收契稅。

第一財經引述上海易居房地產研究院副院長嚴躍進稱，新政後，上海認購140平方公尺及以下住房，契稅降至最低水準，即1%，基本覆蓋絕大多數剛性和改善型購房需求。對購置二套房，新政執行的契稅標準減負效應也較為明顯，例如認購人民幣1000萬元總價的住房，新政前契稅最高需30萬元，新政後直接減少20萬元。

另，嚴躍進認為，從去年「認房不認貸」始，上海持續在各領域調整優化政策。「當前上海房地產政策已進入歷史最為寬鬆階段」，「購屋政策的黃金窗口期已開啟」，預計政策效應將持續釋放。

中指研究院上海分析師劉卓維指，上海此次稅收政策調整也是對「929滬七條」相關措施的完善。據了解，9月底「滬七條」發布以來，上海購屋需求得到釋放，二手房市場成交表現亮眼，繼6月後，10月的成交量再度站上2萬套。