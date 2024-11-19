平均每月新生兒不到5人 甘肅這小縣救生育 祭10萬元補貼

為了催動生育，甘肅肅北祭出真金白銀獎勵生育二孩、三孩的家庭。（新華社資料照片）

中國近年少子化現象愈來愈嚴重，為挽救生育率，甘肅 省肅北縣政府日前宣布，生育二孩、三孩的家庭可獲得最高10萬元（人民幣，下同，約1.3萬美元）的補貼，且新措施已經生效上路。

紅星新聞報導，肅北縣政府日前公告「肅北縣優化生育政策促進人口增長獎補辦法」，內容提到，為鼓勵夫妻生三孩，對擁有肅北縣常住戶籍且生育二孩、三孩的家庭給予生育、產假、醫療補助等獎勵；其中，醫療補助分為醫療保險 、生育醫療費 和住院醫療三個方面。

該辦法還提到，生育二孩、三孩（包括多胎三孩以上）的家庭，可分三個年度獲得獎勵，第一年每月分別發放1000元、2000元，第二年每月分別發放1400元、3000元，第三年每月分別發放1700元、3300元。

肅北縣也拉攏縣內的外地人落戶生孩。針對非肅北戶籍、但在肅北縣生活工作、對肅北縣經濟社會發展有助力的人，該辦法指出，若其將本人和子女戶籍落在該縣，且自願生育一孩，經評估符合條件的家庭可另外獎勵1萬元。

報導指，肅北縣約占甘肅省總面積的六分之一，是甘肅省內面積最大的縣，但常住人口只有1.5萬人左右。當地近年來生育率逐年下降，到去年出現負增長，目前全縣平均每月的新生兒出生數量不到五個。

據了解，符合補助資格的家庭可以直接向轄區鄉鎮申請，鄉鎮再將申請資料交由上級相關部門審批。

該政策目前主要還處於宣傳階段，暫沒有收到相關申請，不過這幾天已有人諮詢該政策的具體細節。