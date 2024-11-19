我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽 武漢頒獎

中國新聞組／北京19日電
第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華暨頒獎典禮，在湖北經濟學院舉行。(圖／本報湖北武漢傳真)
第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華暨頒獎典禮，在湖北經濟學院舉行。(圖／本報湖北武漢傳真)

11月17日，第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽嘉年華暨頒獎典禮，在湖北經濟學院成功舉行。

本屆大賽以「窗外」為主題，首次將手機短視頻納入獎項，參賽人員從兩岸擴至海外。組委會介紹，「窗外」象徵突破與超越，承載情感寄託與思緒延伸，亦寓意兩岸青年打開內心窗籬，共創美好未來。

大賽作品徵集分設「從心開始、心心相印、心向未來」三個創作單元和「十年迴響」特別單元，引導參賽者緊扣「窗外」這一主題，圍繞兩岸風景、特色美食、民俗文化、科技發展、時尚潮流、創業成長等元素，全面傳播真實而鮮活的兩岸融合發展故事，展現兩岸青年心懷夢想、攜手向前的精神風貌。

2024年4月30日至9月30日作品徵集期間，共收到來自兩岸40多所大學、青年創作團隊、個人以及海外的參賽作品559件，其中17件來自台灣，數量與品質雙重飛躍，專業性、參與度、影響力全面提升。經兩岸專家評委評審，最終產生了46部入圍提名作品，從中評選出「金飛燕獎」作品一部、「銀飛燕獎」作品兩部、「銅飛燕獎」作品三部，以及最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角、最佳女主角、最佳手機短視頻、最具潛力獎、最佳攝影獎、最佳音效獎、最具創新獎、最具網路人氣獎等獎項。

湖北省台辦主任程良勝在致辭中表示，希望青年朋友們以大賽為契機，積極參與到兩岸交流合作、融合發展中來，成為中國式現代化的參與者、見證者和受益者。湖北省委、省政府將始終秉承「兩岸一家親」理念，為兩岸青年相識相知、成長成才創造更好條件，搭建更廣闊的平臺。他誠邀廣大台灣青年朋友們到湖北學習、創業、就業、生活，一起分享湖北的發展機遇，在湖北追夢築夢圓夢，在交流中走近走親走好。

本屆大賽頒獎典禮舉辦期間，還同步舉行了第十屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽創作分享會。

據悉，「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽自2014年創辦以來，已成功舉辦九屆，吸引兩岸100多所大學近萬名青年參與，累計徵集作品6000餘部，316部入圍爭輝，產生了一大批有品質、有溫度、有情懷的優秀作品。十年光影交織，兩岸青年以中華文化為根，以鏡頭為筆、影像為媒，展現了兩岸同胞在新時代背景下的希望與夢想、牽掛與惦念、回憶與鄉愁、收穫與感動。「金飛燕」大賽已不僅僅是一場賽事，它是兩岸青年締結情誼、共同傳承和弘揚中華文化的精神紐帶和交流平臺，成為兩岸文化交流的一張靚麗名片。

入圍 就業

上一則

觀察站／中「存款搬家」之謎 數千億資金流入哪兒？

下一則

海峽兩岸「金飛燕」 分享微電影、微視頻創作

延伸閱讀

「大熊餐廳」主廚明星臉大賽芝加哥登場 選手最小只有2歲

「大熊餐廳」主廚明星臉大賽芝加哥登場 選手最小只有2歲
備戰青少年奧林匹克 武術大賽9歲、11歲選手奪金

備戰青少年奧林匹克 武術大賽9歲、11歲選手奪金
曾因新冠失嗅覺…台灣吳葵妮蟬聯4屆世界巧克力大賽冠軍

曾因新冠失嗅覺…台灣吳葵妮蟬聯4屆世界巧克力大賽冠軍

歡度佳節 世界日報萌寵耶誕造型大賽 總獎金2千美元

歡度佳節 世界日報萌寵耶誕造型大賽 總獎金2千美元

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢