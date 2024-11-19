世預賽／國足主場再戰日本 張玉寧傷缺 網酸：缺誰都一樣

福建廈門白鷺體育場外場，中國男足17日積極訓練備戰。（取材自澎湃新聞/視覺中國圖）

世界杯亞洲區預選賽18強賽第6輪比賽將在19日展開，中國男足將在廈門主場對陣亞洲第一日本 隊。此前世足資格賽中，中國隊曾以0：7創紀錄慘輸日本隊。時隔兩個多月再度碰面，國足能否帶著兩連勝的士氣和信心在主場捍衛尊嚴？另外，中國球員張玉寧將傷缺，網開酸：「缺誰都一樣，結果早就注定」。

澎湃新聞報導，毫無疑問，日本隊實力遠在中國隊之上。他們目前世界排名第15位，遠遠高出國足的第92位。日本隊主教練森保一麾下有超過20名旅歐球員，遠籐航、久保建英、三笘薰等球星已在歐洲五大聯賽建功立業。國足上一次擊敗對手，是在遙遠的1998年。

18強賽賽程過半，日本隊4勝1平積13分，手握七分優勢占據小組榜首，5場比賽打進19球僅丟1球，是目前18強賽所有球隊中進球最多且丟球最少的隊伍，展現出冠絕亞洲的統治力。

從小組排名來看，日本隊一騎絕塵；而國足兩連勝後位居小組第四，與第二、第三的澳洲 隊、沙特隊同積6分，在小組前四（第三、四名晉級附加賽）的爭奪中暫時占據主動。

另據北京日報報導，中國隊18日舉行賽前發布會，國足主帥伊萬科維奇確認，前鋒張玉寧將傷缺該場比賽。伊萬科維奇說：「我們要懷著夢想去踢比賽，抱著拿分的決心，在場上全力以赴。」

為國足客勝巴林隊打入制勝球的張玉寧說：「日本隊確實是亞洲一流強隊，我們肯定是立足防守，去尋找機會打出自己的反擊，我們可以比上一場做得更好。」

但此前世足資格賽中曾以0：7創紀錄慘輸日本，再對戰日本，球員張玉寧日前表示，「現在再跟日本踢多少場比賽都不會再踢出0：7的比分了」。

對此，網友紛紛表示，「缺誰都一樣，結果早就注定」、「對日本隊，反正是個輸，不如多用一些新人，給予他們實戰鍛鍊的機會」、「輸了怕被噴吧[不屑]」、「這下好了，吹牛逼不用負責了。反而可以說，沒我不行了」。

每日經濟新聞報導，白鷺體育場總共可銷售4萬多張門票，當銷售一空後，主辦方將原先用於隔離主客場球迷的06看台開放出來，同樣「秒空」。