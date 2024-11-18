我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

當古希臘遇上三星堆…最新考古文物明年亮相

中國新聞組／綜合報導
希臘文物展明年將亮相三星堆，圖為官宣儀式現場。（圖／本報四川德陽傳真）
希臘文物展明年將亮相三星堆，圖為官宣儀式現場。（圖／本報四川德陽傳真）

近日，「古希臘的旅程」（暫定名）展覽合作宣布儀式舉行。希臘文化部與位於四川德陽的三星博物館、位於浙江杭州的良渚博物院在現場聯合官宣：「古希臘的旅程」展覽將於2025年4月至2026年3月間，分別在三星堆博物館和良渚博物院各展出半年。

據悉，展覽聚焦希臘重要考古遺址，精選各大遺址出土的重要文物，尤其是金器、青銅雕像等，與三星堆文物形成對話，充分展示雙方在文化、藝術、審美等方面的相似性和差異性。同時，最新採集的希臘考古遺址和文物等數字資源以及科技考古成果，也將首次亮相三星堆博物館。

希臘駐上海總領事Georgios Partheniou先生致辭時表示，此次展覽將為觀眾開啟一場身臨其境般古希臘奇妙文化之旅。這是雙方以各自豐富文化遺產為榮，本著對彼此文化傳統的深厚敬意，通力合作的成果。

三星堆博物館景區管委會主任范曉華說，文明因交流而多彩、因互鑒而豐富。本次展覽是三星堆新館開館後舉辦的第一個境外文物展，160餘件精美絕倫的金器、青銅雕像等文物，將講述希臘悠久的文明故事，推動更深層次、更高水準的文明交流互鑒。

三星 博物館

上一則

振興房市 上海取消普通住房、非普通住房標準

下一則

內蒙沙漠2030年前築「光電長城」 種電治沙

延伸閱讀

大英博館獲贈12.6億美元瓷器 中網炸鍋：這是國恥

大英博館獲贈12.6億美元瓷器 中網炸鍋：這是國恥
陳智權「永恆的花園」 寶爾博物館展出

陳智權「永恆的花園」 寶爾博物館展出
大英博物館受贈12億元瓷器 中國媒體：應還給北京故宮

大英博物館受贈12億元瓷器 中國媒體：應還給北京故宮
美國將4件具有3000年歷史的文物歸還泰國

美國將4件具有3000年歷史的文物歸還泰國

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地