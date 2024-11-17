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10年捐血百次享免費自助餐1次 很難嗎？常州83人符資格

中國新聞組╱綜合報導
獻血示意圖。(取材自南方日報)
獻血示意圖。(取材自南方日報)

江蘇常州市中心血站日前在其公眾號發布的一則活動消息，指2014年1月1日至2024年12月30日期間，在常州城區捐血達100次及以上的市民，可免費享受酒店自助餐（buffet）一次，消息引發網友熱議，登上微博熱搜第一。據了解，截至目前，常州城區已有83位市民在這十年間捐血超百次。

瀟湘晨報報導，該活動細則稱，活動安排在2024年12月1日至12月30日，符合條件的捐血者可在常州一家五星級酒店免費享受一次自助餐，同行者成人則可享受優惠價268元/位(原價368元/位)。免費的條件是，2014年1月1日至2024年11月30日期間，在常州城區捐血達到100次及以上的市民。

該通知瞬間引發網友討論，一部分人的點讚，但也有一些網友表示不理解，尤其是對於「捐血100次及以上」的條件，「10年獻100次，基本上月月要捐，不可能」「平均一年十次？超人經得住這麼捐血」「我差你那300自助餐？」對此，常州市中心血站一名工作人員表示，本次活動對象主要是無償捐血小板的市民，而不是捐全血的市民，捐血小板在身體狀況允許的前提下，每半個月就可以捐一次，他也進一步解釋，根據統計，當地滿足捐血小板100次條件的市民已有83人，「這些人都是長期堅持無償獻血的愛心人士，我們希望通過這樣的活動向他們表達敬意，同時也鼓勵更多人加入無償獻血的行列。」也有網友說，「一點都不騙人，我這個頻率，捐血小板100次五年內都完成了」。

相關消息引發廣泛關注。(取材自新京報)
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