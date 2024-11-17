曾是最紅民警、擁百萬粉絲 「反詐老陳」2年前辭職很後悔

「反詐老陳」陳國平近日在接受某節目訪問時，坦承當年辭職太衝動。(視頻截圖)

前民警陳國平2021年因「反詐老陳」意外出圈，獲得百萬粉絲，但爭議隨之而來，陳國平在2022年因此辭去民警職務，繼續從事反詐與公益宣傳，不過今年2月他再喊話求職競聘協警，引發關注。陳國平近日在接受某節目訪問時，坦承當年辭職太衝動，沒看透自己，「最看不起現在的自己」，又衝上熱搜第一。

中新網報導，網紅「反詐老陳」陳國平日前接受節目專訪時表示，當年辭職太衝動，沒看透自己，「我現在最看不起的是現在的自己。我現在每天做夢，夢裡我是個協勤，我的夢想是轉正。」

陳國平曾任河北省秦皇島市海港區公安分局網絡安全保衛大隊民警；2021年9月2日，陳國平在某直播平台與主播連線，宣傳反詐火上熱搜，「反詐老陳」獲得百萬粉絲，一夜成為最紅的反詐民警，他的口頭禪「你下載國家反詐中心App 了嗎？」在當時成為網路流行語。

但走紅的同時，爭議也隨之而來。2022年3月，他和被質疑涉嫌電信詐騙的主播連麥，被網友質疑為該主播洗白。隨後，陳國平因一場直播打賞問題再陷輿論漩渦。他在自己的生活號上開播，一場直播收到100多萬元打賞，老陳將直播收入全部捐贈，但還是有人質疑，公職人員能否通過直播獲得打賞？還有很多人叫陳國平退網。

2022年4月8日，陳國平發布視頻，宣布自己決定辭去警察工作，專注公益事業。但辭職後，「反詐老陳」並沒有按照預想的道路前進。他參演過短片、出過書、投身過養殖業，還在自己的個人帳號繼續發布新內容、進行直播。但這些都沒有給他帶來滿意的結果。

據報導，2024年2月26日，陳國平曾發布視頻喊話求職競聘協警，「如果敢用我、想用我、能用我的，可以和我聯繫，去做協勤或者是返聘」，想繼續從事反詐宣傳。如今他上節目坦承，當時辭職是沒有看清楚自己的地位和能力，提出辭職之後三天就給批了。

網友們看到節目訪問後紛紛表示，「看得出很後悔了，可惜世上沒有後悔藥」、「『網絡水很深，你把握不住』出自他口，結果他率先自己把握不住」；也有網友安慰，「還是放平心態吧」、「老陳也沒做壞事，平淡看待就好了」。