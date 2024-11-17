「上海灘最牛的哥」18年後曝現況：開網約車 把自己當CEO

18年前，一篇「出租司機給我上的MBA課」火遍全網。(取材自新民晚報)

18年前，一篇「出租司機給我上的MBA課」火遍全網，作者劉潤當時在微軟 做管理，一次偶然的打車經歷，他遇到出租車 司機臧師傅，一路上的閒聊讓劉潤感覺彷彿上了一堂MBA課；這篇文章爆火之後，臧師傅在網上有了「上海灘最牛的哥」的名號；如今臧師傅開起網約車 ，已是商業大V的劉潤，近日找來臧師傅對談，再度掀起話題。

新民晚報報導，臧師傅表示，2006年時他在大眾出租車公司，一般司機每月收入大約三、四千元，頂級司機約有7000元月薪，全公司約有2萬名司機，只有兩、三個人每月可以達成8000元以上收入，臧師傅就是其中之一，他說自己靠的是時效、認知和管理經營的思維，「要把自己當成CEO，去規畫開車這個項目，要核算好自己的成本，成本清晰了，再去倒推看哪些單子是不掙錢的，之後就盡量規避」。

開網約車一個月能賺多少，臧師傅表示，普通的網約車司機，去掉平台抽成，平均每小時大約能到手50元，假如每天開14小時車，一個月開30天，營收大概是2萬1000元；還要扣除成本，包含租公司車的費用、餐費、電車充電費、房租等等，就這個工作時長和強度而言，這點收入確實太少了。

臧師傅說，他自己能做到每小時都不低於80元，一天業績做到800元，但他只需花九小時就能達成別人14小時的業績。他每天早上5點開到下午2點，到點就下班回家。如果當天業績不好，他不會選擇加班，而是準時下班，回家復盤，「你加班，可能今天的流水上來了，但該犯的錯，明天你還會繼續犯，就永遠跳不出這個用加班去彌補業績的死循環。」

臧師傅這段話對許多「加班族」來說是醍醐灌頂，不少網友為他點讚；有人稱讚臧師傅做事很花心思；還有自稱是他親戚的網友爆料：「師傅不差錢，是真的喜歡開車」。