郭沫若之子、著名鋼琴家郭志鴻心臟病發亡 享壽92歲

郭沫若之子、著名鋼琴家郭志鴻因突發心臟病逝世，享年92歲。(取材自澎湃新聞)

澎湃新聞報導，據名鋼琴家郭志鴻親友表示，著名作曲家、教育家，中國音樂家協會鋼琴學會顧問、中央音樂學院鋼琴系郭志鴻教授，因突發心臟病 ，於2024年11月10日逝世，享壽92歲。

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據報導，郭志鴻是郭沫若先生之子，自幼便展現出非凡的藝術天賦與深厚的文化底蘊。在家庭的熏陶下，他走上了音樂這條充滿挑戰與光輝的道路，將畢生的精力獻給了鋼琴藝術和教育事業。

作為鋼琴家，郭志鴻的演奏風格獨特，技藝精湛，深受國內外聽眾的喜愛與贊譽。讓人們在音樂的海洋中感受到無盡的溫暖與力量。他的演奏不僅展現了鋼琴藝術的魅力，更傳遞了對生活的熱愛與對美好未來的嚮往。

作為作曲家，郭志鴻創作了大量優秀的音樂作品，這些作品不僅具有鮮明的民族特色，還融入了現代音樂的元素，展現了他在音樂創作上的深厚功底與獨特視角。他的音樂作品如同一顆顆璀璨的明珠，鑲嵌在中國音樂史上，為後人留下了寶貴的文化遺產。

郭志鴻曾在生前表示，「我1932年出生於日本 ，幼少年是在戰爭環境下度過的，是個『戰爭兒童』。母親（中國名字郭安娜）遵照日本重視教育的傳統，在非常困難的情況下，讓姊姊和我學鋼琴。我五歲學鋼琴，先是會拉小提琴的哥哥教，後來是一位上野音樂學校畢業生，姓田中的女老師教。就這樣，從1937年到1941年，學了約四年。那是戰爭年代，鋼琴聲和炸彈爆炸聲是很不協調的。當時我們住在千葉縣，與東京只一河之隔。要是在東京，是不可能聽到鋼琴的聲音的。」

郭志鴻回憶：「1948年離開日本，先到台灣，後到香港 ，顛沛不定，直到1949年3月回到北京。回來後進了華北大學（現在的中國人民大學）政治系，學習政治、馬列主義、毛主席著作。」

郭志鴻還在回憶中說，他1950年5月，進入中央音樂學院鋼琴系，師從洪士銈先生。1978年，在中央音樂學院舉行了個人的鋼琴獨奏會。1980年去日本參加一些慶祝活動，與市川市交響樂隊合作演出。後來好幾個城市都邀請他演出。1989年，應吳祖強院長邀聘，回到中央音樂學院鋼琴系任教。