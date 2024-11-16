雲南中學生嗆學校「有錢建草堂沒錢修宿舍」 被押走

視頻顯示，該名學生在學校文體藝術節開幕式上拿過話筒反映相關訴求，學校有關人員將該學生話筒閉麥，並將他帶離會場。（取材自大皖新聞）

近日一段發生在雲南文山壯族苗族自治州富寧縣第一中學藝術節開幕式上的視頻，引發眾多網民關注，視頻裡有學生在開幕式上反映學校「有錢修草堂，沒錢修學生宿舍」，竟遭三名男子強行帶離現場。

來源：YouTube

大皖新聞報導，視頻顯示，當天一學生在學校文體藝術節開幕式上拿過話筒反映相關訴求，提到，「（學校）擅自的把我們自己的東西扣下來了」以及「還有錢去建安娜草堂沒錢修學生宿舍，你們去看下自己的宿舍什麽樣子，十個人的宿舍」等。

在發言過程中有白衣男子上台試圖搶奪話筒，隨後學生跳下主席台繼續發言，學校有關人員將該學生話筒閉麥制止發言，接著兩名人員將該生帶離會場。

學生發言被制止，接著被兩名人員帶離會場。（視頻截圖）

不少網民紛紛猜測草堂是什麽場所，學生宿舍是什麽條件。據視頻發布者介紹，該學生所說的安娜草堂是一個魚塘，該學校的宿舍為十人間。

富寧縣教體局工作人員說「已派出調查組調查」，對於該學生則表示會對其進行心理評估。對視頻中提及的草堂以及宿舍問題，工作人員稱，「了解到的情況是，該校宿舍樓的床位遠超過住校生人數。對於學生反映的安娜草堂，是學校修建的類似於讀書空間的地方。」

對此，有網民肯定「小伙子，好樣的」、「這孩子以後有出息，如果沒出息也是社會的鍋」，也有人質疑「他說的好，學校在怕什麽」、「學校這點勇氣面對都沒有嗎」、「挪用了款項嗎？」

界面新聞報導，富寧縣教育體育局通報，富寧縣一中2023年以來陸續投入67萬餘元對學生宿舍進行升級改造。目前，宿舍均為10人間，具備正常住宿條件。