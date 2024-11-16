我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜舊愛也是紅三代 父薄熙來仍關在秦城監獄

澤倫斯基：川普上台 烏俄戰爭將提早結束

雲南中學生嗆學校「有錢建草堂沒錢修宿舍」 被押走

中國新聞組／北京16日電
視頻顯示，該名學生在學校文體藝術節開幕式上拿過話筒反映相關訴求，學校有關人員將該學生話筒閉麥，並將他帶離會場。（取材自大皖新聞）
視頻顯示，該名學生在學校文體藝術節開幕式上拿過話筒反映相關訴求，學校有關人員將該學生話筒閉麥，並將他帶離會場。（取材自大皖新聞）

近日一段發生在雲南文山壯族苗族自治州富寧縣第一中學藝術節開幕式上的視頻，引發眾多網民關注，視頻裡有學生在開幕式上反映學校「有錢修草堂，沒錢修學生宿舍」，竟遭三名男子強行帶離現場。

來源：YouTube

大皖新聞報導，視頻顯示，當天一學生在學校文體藝術節開幕式上拿過話筒反映相關訴求，提到，「（學校）擅自的把我們自己的東西扣下來了」以及「還有錢去建安娜草堂沒錢修學生宿舍，你們去看下自己的宿舍什麽樣子，十個人的宿舍」等。

在發言過程中有白衣男子上台試圖搶奪話筒，隨後學生跳下主席台繼續發言，學校有關人員將該學生話筒閉麥制止發言，接著兩名人員將該生帶離會場。

學生發言被制止，接著被兩名人員帶離會場。（視頻截圖）
學生發言被制止，接著被兩名人員帶離會場。（視頻截圖）

不少網民紛紛猜測草堂是什麽場所，學生宿舍是什麽條件。據視頻發布者介紹，該學生所說的安娜草堂是一個魚塘，該學校的宿舍為十人間。

富寧縣教體局工作人員說「已派出調查組調查」，對於該學生則表示會對其進行心理評估。對視頻中提及的草堂以及宿舍問題，工作人員稱，「了解到的情況是，該校宿舍樓的床位遠超過住校生人數。對於學生反映的安娜草堂，是學校修建的類似於讀書空間的地方。」

對此，有網民肯定「小伙子，好樣的」、「這孩子以後有出息，如果沒出息也是社會的鍋」，也有人質疑「他說的好，學校在怕什麽」、「學校這點勇氣面對都沒有嗎」、「挪用了款項嗎？」

界面新聞報導，富寧縣教育體育局通報，富寧縣一中2023年以來陸續投入67萬餘元對學生宿舍進行升級改造。目前，宿舍均為10人間，具備正常住宿條件。

上一則

湘女5個月減重35斤撞臉王祖賢、羅美薇 蛻變視頻全紀錄

下一則

珠海35死衝撞案 檢察院批准逮捕嫌疑人 最高判死刑

延伸閱讀

16區國會議員李卡多占上風 聖荷西市長馬漢到場支持

16區國會議員李卡多占上風 聖荷西市長馬漢到場支持
Subway潛艇堡「肉量僅廣告1/3」 消費者怒告誇大不實

Subway潛艇堡「肉量僅廣告1/3」 消費者怒告誇大不實
看齊谷歌 亞馬遜加大核電交易 投資逾5億美元開發SMR

看齊谷歌 亞馬遜加大核電交易 投資逾5億美元開發SMR
繼微軟、Google後 亞馬遜也擁核 簽3協議開發SMR

繼微軟、Google後 亞馬遜也擁核 簽3協議開發SMR

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」
怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國
白色蛋黃安全嗎？ 專家破解吃蛋四迷思

白色蛋黃安全嗎？ 專家破解吃蛋四迷思