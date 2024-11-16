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福布斯中國創新力企業50強 海思、長鑫、大疆上榜

中國新聞組／北京16日電

福布斯中國近日發布2024中國創新力企業50強榜單，海思、長鑫、大疆、海光等企業上榜。

觀察者網報導，與去年相比，福布斯中國創新力50強所關注的領域從8個擴展到12個，隨著愈來愈多的硬科技初創企業獲得大額融資，中國創新企業格局正在向多元化發展。曾經是熱點的光伏和電動車退居次要，氫能、核聚變、量子計算等新興領域正受到更多關注。

同時，榜單的更新率自2022年來逐年提高，今年已達到80%，標誌著中國創新賽道的激烈競爭。相比去年90%的企業為平均成立時間超過10年的成熟性企業，今年成立不足三年的初創公司開始重新占據位置，回到了2018年的水準，但相比2018年，這些公司的融資金額顯著增加。

據報導，在初創企業融資金額排名前五的企業中，AI相關明星企業占據了三席，Kimi的製造商「月之暗面」完成3億美元融資，估值達33億美元。百川智能完成了50億美元A2輪融資，估值達200億（人民幣，下同，約27.65億美元）。

整體上看，生物醫藥、新能源及電動車領域上榜企業數量下降，AI、大模型和自動駕駛企業顯著增長。

在新能源領域，光伏行業企業數量從七家驟減到兩家，而氫能與可控核聚變相關企業吸引了更多關注，兩家專注於可控核聚變的企業首次上榜。

在半導體行業，上海超矽、海光信息、瀚博半導體、華為海思、長鑫存儲、中微公司等六家公司上榜。除了海光信息是連續第二年上榜外，其餘企業都是首次上榜。

作為新賽道的低空經濟有三家公司上榜，分別是大疆創新、峰飛航空、億航智能。其中，億航智能作為全球首家獲得生產許可證、型號合格證、標準適航證的公司，將出海成為該領域的布道者。

在商業航空領域，中國上半年市場融資超過100億元，重點項目包括東方空間「引力一號」和天兵科技的火箭研發。

中國在新材料領域也取得突破，安踏的「氫」系列慢跑鞋和「風暴甲」衝鋒衣以自主創新技術打破國際品牌壟斷。

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