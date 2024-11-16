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中70城市中古屋 13個月來首轉漲 新房價跌幅 9年來最深

記者陳湘瑾／綜合報導

中國國家統計局15日公布全國房地產市場基本情況。路透根據數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌5.9%，續創逾九年最大降幅。不過，路透根據中國官方數據計算，二手房價格按年來看，已由9月下降1.2%轉為上漲0.4%，為近13個月以來首次轉漲。

按月看，國家統計局表示，大中小城市（一線、二線、三線城市）房價已較上月跌幅收窄。其中，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.2%，降幅比前月收窄0.3個百分點；二線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

中國國家統計局說，70個大中城市中，新房銷售價格上漲的城市有七個，比9月份增加了四個；二手房銷售價格環比上漲城市有八個，比9月份增加了八個。國家統計局城市司首席統計師王中華表示，10月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月降幅收窄或轉漲、按年降幅趨穩，房地產市場預期進一步改善，房價開始出現觸底的初步跡象。

上觀新聞報導，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，中央政治局會議9月26日部署促進房地產市場「止跌回穩」新指示後，存量政策落地和增量等相關政策不斷推出，對市場信心提振效果明顯，10月重點城市新房和二手房市場帶看、認購都出現明顯反彈。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，2023下半年開始，全國房價指數總體持續下跌且跌幅擴大，此次10月房價指數按月指標明顯改善，跌幅收窄態勢非常明顯，特別是一線城市二手房價止跌回穩，成為後續房市運行的風向指標。

房價 房地產

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