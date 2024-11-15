北京1賓館「銀杏之窗」暴紅 遊客坐飛機來、拍攝要排隊
北京首都賓館A座和B座之間的兩棵百年銀杏樹迎來最佳觀賞期，庭院裡，金黃色的銀杏葉和曲徑、石板組成一幅鎏金秋景。酒店二樓透過大落地窗看去，滿窗都是黃葉，適合拍攝人像，前來打卡的市民、遊客絡繹不絕，甚至有人從外地專程坐飛機趕來打卡拍照，窗前拍攝的好位置還需要排隊輪候。
北京日報報導，首都賓館銷售經理張騫說，賓館A座1989年開業時，一雄一雌兩棵銀杏樹就已存在，2007年B座建設使用前，在兩座樓間專門為兩棵銀杏樹設計了庭院。「兩棵樹屬於賓館的『鎮館之寶』，我們都很珍惜。」
據了解，前些年，兩棵銀杏樹還屬於小眾秋景，今年在社交媒體和短視頻的助推下，「流量」暴增，成為今秋京城新晉網紅打卡點，自本月初就不斷有市民遊客在網上打聽，「銀杏樹葉子黃了嗎？」
「不用去日本，北京也有自己的琉璃光院。」不少網友把首都賓館的這處秋景稱之為「北京銀杏之窗」。這處秋景的美不僅是因為兩棵銀杏樹枝繁葉茂、滿目金黃，更是因為其有著一處特別的觀賞點位：在賓館二樓一處樓道，透過巨大的落地玻璃窗欣賞，眼前的銀杏樹有了一種不真實的琉璃光澤。
「不需要預約」，「您進大堂直走後右拐」，「二樓玻璃窗您沿樓梯上去就能看到」……，報導指出，賓館沒有把賞景的市民遊客「拒之門外」，只要開口詢問哪裡看銀杏樹，工作人員都會熱心指引。
「除了二樓餐廳需預約消費，我們沒有設置看景的消費門檻，而且兩棵銀杏樹也在賓館的公共區域，只要大家遵守公共秩序，就能做到美景共賞。」張騫說，最近一周，實地觀賞的遊客激增，甚至還有不少外地遊客專門坐飛機來北京打卡。對於首都賓館開放打卡的姿態，不少網友表示「局氣」、「大方」、「講究」、「貼心」。
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