中國2025大學畢業生上看1222萬、攀新高 就業壓力破表

中國年輕人就業不易，圖為10月底山西太原一場徵才大會上，求職者搶著手機掃碼獲取企業的招聘訊息。(中新社 )

中國2025年高校(大學)畢業生估計將達1222萬人，比今年再增43萬人，續創歷史新高，明年大學畢業生的就業 壓力恐將更大。為此，教育部 、人力資源社會保障部14日聯合召開工作會，部署做好2025屆高校畢業生就業創業工作。

此外，教育部日前也發布通知，嚴禁企業發布含有限定985高校、211高校等字樣的招募資訊。

根據中國統計局10月22日公布的數據，9月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.6%，雖相較8月失業率18.8%有所緩和，但仍處於高位。統計局副局長盛來運10月18日曾表示，目前就業結構性矛盾比較突出，青年就業壓力比較大，失業率還是偏高。

中國教育部部署各地各大學實施「2025屆全國普通高校畢業生就業創業促進和服務體系建設行動」。據悉，9月以來各地各大學已展開招募活動5.5萬場，提供職缺資訊1093萬條。

此外，教育部12日發布「教育部關於做好2025屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，當中羅列21點工作項目，要求促進人才培養與經濟社會發展供需適配、充分發揮促就業政策的引領作用、開發更多有利於發揮所學所長的就業職位、做實做細就業指導幫扶以及提升高校畢業生就業工作保障水平等。

通知中第21條提到「各地各高校要嚴格落實校園招聘『三嚴禁』要求，積極營造公平就業環境」，意指嚴禁發布含有限定985高校、211高校(如北京大學、清華大學、中國人民大學等)等字樣的招募資訊，嚴禁發布違反有關性別、戶籍、學歷等歧視 性條款，嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業資訊。

不過網友普遍對上述提到招募不得限制畢業學校的要求不抱有期待，有人表示「你投你的，我卡我的」、「沒有限制，沒有規定，但是就不要你」、「招聘有時候也不寫限男女，但篩選簡歷的時候還不是卡性別」、「做可以，但是不能明說」。