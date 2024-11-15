福建00後女生每天打4份工 1年攢10萬「有錢就不會累」

福建一位00後女生分享自己「每天打4份工」的生活。（視頻截圖）

福建一位00後女生近日火了，她在網上分享「每天打4份工 」的生活，她說自己每天凌晨4點起床開始工作，晚上另兼兩份工和自媒體，加起來月收入有1萬元（人民幣，下同），且不到1年就攢了10萬。有網友勸她身體要緊，但她認為，工作就是為了賺錢，「你賺到了，再累一也不會怎麼樣；沒賺到，生活會更累」。

據快科技報導，這位福建00後女生「每天打4份工一年攢10萬」的視頻近日衝上微博 熱搜，引來大批網友熱議，閱讀量已超過4千萬。這位女生稱自己的日常工作從凌晨4點開始，一直持續到深夜12點後才休息，通過同時打4份工，實現了月收入1萬元的成就，不到1年時間便積攢了10萬元。展現了她非凡的毅力和勤奮。

女生在視頻中說，她的全職工作是凌晨5點半開始上班，下午5點半下班，中午有午休，另外還有兩個固定兼職，同時經營自媒體，一般都是晚上12點半左右睡覺，一個月工作收入加起來是1萬元左右。

「如果沒有兼職，一個月拿著2000塊錢的工資，會更累。工作就是為了賺錢，你賺到了，再累一也不會怎麼樣」，她說。

這位女生透露，她自幼就有儲蓄 的習慣，而這10萬元存款並非她首次積累的大量資金。面對如此高強度的工作日程，她表示並未感到疲憊，因為她相信「賺到錢就不累」。

這也引發了網友的熱議，有網友感慨：「一天睡不到4個小時，將近21個小時在工作，身為過來人，真的不建議大家這樣透支自己的身體，否則等你老了你會後悔」，「格局大點，眼光遠點， 很年輕多學點技能，讓自己變得更值錢」，「好厲害，有志者事竟成，這一刻具象化了」，「太辛苦了，希望妹妹身體健康」，「工作是為了生活，生活不是為了工作，但努力沒有錯」。