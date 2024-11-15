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無人駕駛、飛行汽車… 兩岸新媒體探索大灣區產業魅力

記者陳文杰／珠海報導
兩岸媒體人於珠海參觀航空展，進行沉浸式體驗與互動。（圖／本報珠海傳真）
兩岸媒體人於珠海參觀航空展，進行沉浸式體驗與互動。（圖／本報珠海傳真）

「粵海圖強」兩岸新媒體灣區行11月12日在廣東省珠海市啟動。來自兩岸逾50名新媒體人齊聚廣東展開為期6天的旅程，聚焦城市特色產業與人文景點，感受粵港澳大灣區產業實力，挖掘城市之美。

兩岸新媒體灣區行啟動儀式於廣東省珠海市舉行，來自兩岸各界領導、媒體代表與新媒體人參與。啟動儀式上，珠海市台港澳事務局局長黃萃表示，「本次活動將兩岸新媒體人匯聚在粵港澳大灣區，是共同探索、交流、創新的重要旅程。」

本次活動以「粵海圖強」為主題，帶領兩岸新媒體人，從珠江口開始探索，沿著海洋到江河，展現廣東城市產業科技的發展。

活動首站來到珠海航展參觀，許多人都是第一次參加航空展覽，來自深圳的台青蕭家慶表示，自己雖然不是航空迷，但很榮幸能參加此次珠海航展，「親身體驗過，會比之前只是聽到的來說更震撼。」

從事智能產業的台青陳翰霖表示，這次來到珠海，看到這麼規模龐大的航展以後，感覺到跟平時生活當中的感受是完全不一樣的，展覽裡很多部分是跟人工智能相關，像是電子狗、無人駕駛、飛行汽車等等，「看到這裡的科技發展，對未來會有更多想像。」

台灣博主盧玟妙活動參與者之一，她認為珠海這座城市十分廣闊，而且有很多新鮮的事物，像是航展能看到非常新穎的東西，其中的表演也很吸睛。對接下來的行程，盧玟妙表示，「古蹟的部分是我個人較喜愛的，十分期待到孫中山故居去實地參訪。」

據悉，兩岸新媒體灣區行為期6天5夜，走訪廣東珠海、中山與廣州，通過一系列大灣區產業參訪與人文景色，讓兩岸新媒體人能透過沉浸式體驗，感受在地文化與產業發展，並透過鏡頭紀錄點點滴滴，呈現屬於新媒體人的大灣區故事，展現出城市多元的色彩與風貌。

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