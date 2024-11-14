熱搜…李子柒身分證從李佳佳改李子柒 鞏固IP、防法律糾紛

李子柒已經正式將身分證名字「李佳佳」改為「李子柒」。（取材自極目新聞）

沉寂三年多的李子柒復更，歸來仍是全網沸騰，新視頻不到1天就已破1億觀看次數。據報導，李子柒已將身分證名字「李佳佳」改為「李子柒」，並成立非遺工作站。分析指出，李子柒奪回「李子柒」的動作，意在鞏固個人IP，也在避免法律糾紛和潛在風險；從全新的「非遺」技能出發，則在塑造其文化意涵形象，營造「王者歸來」的氣勢。

極目新聞報導，「李子柒身分證改名」衝上熱搜第一。今年2月22日，四川子柒文化傳播有限公司的法定代表已經由「李佳佳」變更為「李子柒」，同日，四川綿陽市涪城區大土土花藝工作室的經營者也由「李佳佳」變更為「李子柒」。

李子柒2016年憑藉短視頻「蘭州牛肉麵」在全網走紅，憑藉其田園古風特色逐漸成為國內外頂流；然而坐擁近億粉絲的李子柒，在2021年因與MCN機構微念產生矛盾而停更。2022年12月27日，杭州微念發出「和解公告」，至此，這場頂級網紅與MCN機構的利益糾紛畫上句號。

至於李佳佳為何執著於改名「李子柒」？「36氪」報導認為，最重要的原因是，「李子柒」這個名字、這個IP早已不再是個網紅或品牌符號，更是傳統文化、東方美學生活的代名詞；將身分證名字改為李子柒，並與公司法定代表人名字保持一致，無疑是避免法律糾紛和潛在風險，塑造和鞏固個人IP的最好方式。

在行業人士看來，李子柒重歸「李子柒」是實至名歸的，李子柒雖沉寂三年多，但斷更期粉絲卻不減反增，在海外主流平台Youtube上斷更三年間也漲粉500多萬；李子柒是「互聯網白月光」般的存在。

另一方面，「2024煥新非遺·天府之夜」日前在成都舉行。剛剛回歸公眾視野的李子柒，也與現場觀眾「不柒而遇」，首次公開出席線下活動。