山西縣府千萬造假樹 遭整改連夜拆 網友罵翻

山西一網友發視頻稱，清徐縣人民廣場的椰子樹正在連夜拆除。(視頻截圖)

山西太原市清徐縣縣政府被爆出，在門前廣場花1305萬建設仿真椰子樹、雕塑等約有50棵，中央點名通報後，連夜拆除仿真椰子樹；對此有網友批評，「建設時要花錢，拆除時又要花錢，最終受損的是國家資金。」

新華社報導，中央層面整治形式主義，其中，山西太原市清徐縣違規使用資金，維修政府辦公樓樓頂、建設廣場景觀小品，引發關注。通報顯示，清徐縣投資 5.9億元建設縣城水系生態治理，以及城市停車場惠民工程。項目實施過程中，清徐縣違規將縣政府綜合辦公樓仿古屋頂及外立面塗裝、政府綜合辦公樓亮化工程等打包到縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程中，實際形成支出1193萬元；項目還在城市廣場建設了多處景觀小品，包括一座銀色蓮花雕塑、一座景觀石、一處地雕還有多棵仿真椰子樹，實際形成支出1305萬元。

據清徐融媒消息，清徐縣接獲通報後，就上述問題照單全收、全力以赴抓整改，連夜拆除廣場上的仿真椰子樹，不讓問題過夜，這個整改態度值得肯定，但還是引來網友質疑，「建都建了，一拆了之，豈不是浪費？」「建設時要花錢，拆除時又要花錢，最終受損的是國家資金。」還有人說，「椰子樹有錯嗎？該整改的是建椰子樹的行為，誰犯錯誰擔責，來來回回折騰浪費錢。」