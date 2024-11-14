珠海航展「嬌」點 俄羅斯機模太驚豔 網：有和親需求嗎？

珠海航展上俄羅斯機模讓觀眾驚豔。（視頻截圖）

第十五屆中國航空航天博覽會（珠海航展）11月12日開幕，吸引47國和地區超890家企業參展，中國新型隱形戰機殲35A、殲20S等多款明星機型重磅亮相。不過在現場被圍觀的不只是這些先進的軍事武器裝備，還有來自俄羅斯 的美女「機模」們，她們的高䠷身材和白皙皮膚，和不時婀娜多姿的優雅，看得不少中國網友直呼「中俄有和親需要嗎？我願上門當女婿」。

俄羅斯機模為珠海航展增添「嬌」點。（視頻截圖）

綜合大象新聞、齊魯晚報報導，珠海航展開幕，俄羅斯國家技術集團下屬俄羅斯直升機控股公司新聞處對衛星通訊社表示，該公司在中國航展上展示卡-32A11BC多用途直升機。而在俄羅斯直升機看台上，讓全場驚豔的不止飛機，美女機模們也吸引了眾人的目光。

俄羅斯機模為珠海航展增添「嬌」點。（視頻截圖）

只見俄羅斯的美女「機模」們戴著各式墨鏡，優雅的坐在直升機的展台前面，不時拿出化妝鏡略為補妝，各個膚白貌美大長腿，網友形容「大家的眼睛都不捨得離開以一秒鐘」，還有網友說，「漂亮有時候真的不需要任何形容詞，只需要說看她就可以了」，「她們可以什麼都不用做，只要坐在那裡就好了」，就是一幅絕美的畫面，可見俄羅斯機模們的魅力 。

身材高䠷的俄羅斯機模。（視頻截圖）

網友們紛紛留言評論：「真的不得不承認，莫斯科滿大街都是帥哥和美女，身材比例和皮膚都超讚的」，「模特袒胸露背的走秀，都不一定有她們漂亮」，「這應該是不一樣的美」，「俄語太難學了，不然高低得去搭個訕」，「我懷疑她頭髮有我身高一樣長了」，「看得醉了」，「國產的不香了嗎？」。

還有網友甚至提出了「和親」的需求：「為了中俄的友誼，我願意當上門女婿，請問有和親需要嗎？」