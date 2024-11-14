我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

珠海航展「嬌」點 俄羅斯機模太驚豔 網：有和親需求嗎？

中國新聞組／北京14日電
珠海航展上俄羅斯機模讓觀眾驚豔。（視頻截圖）
珠海航展上俄羅斯機模讓觀眾驚豔。（視頻截圖）

第十五屆中國航空航天博覽會（珠海航展）11月12日開幕，吸引47國和地區超890家企業參展，中國新型隱形戰機殲35A、殲20S等多款明星機型重磅亮相。不過在現場被圍觀的不只是這些先進的軍事武器裝備，還有來自俄羅斯的美女「機模」們，她們的高䠷身材和白皙皮膚，和不時婀娜多姿的優雅，看得不少中國網友直呼「中俄有和親需要嗎？我願上門當女婿」。

俄羅斯機模為珠海航展增添「嬌」點。（視頻截圖）
俄羅斯機模為珠海航展增添「嬌」點。（視頻截圖）

綜合大象新聞、齊魯晚報報導，珠海航展開幕，俄羅斯國家技術集團下屬俄羅斯直升機控股公司新聞處對衛星通訊社表示，該公司在中國航展上展示卡-32A11BC多用途直升機。而在俄羅斯直升機看台上，讓全場驚豔的不止飛機，美女機模們也吸引了眾人的目光。

俄羅斯機模為珠海航展增添「嬌」點。（視頻截圖）
俄羅斯機模為珠海航展增添「嬌」點。（視頻截圖）

只見俄羅斯的美女「機模」們戴著各式墨鏡，優雅的坐在直升機的展台前面，不時拿出化妝鏡略為補妝，各個膚白貌美大長腿，網友形容「大家的眼睛都不捨得離開以一秒鐘」，還有網友說，「漂亮有時候真的不需要任何形容詞，只需要說看她就可以了」，「她們可以什麼都不用做，只要坐在那裡就好了」，就是一幅絕美的畫面，可見俄羅斯機模們的魅力 。 

身材高䠷的俄羅斯機模。（視頻截圖）
身材高䠷的俄羅斯機模。（視頻截圖）

網友們紛紛留言評論：「真的不得不承認，莫斯科滿大街都是帥哥和美女，身材比例和皮膚都超讚的」，「模特袒胸露背的走秀，都不一定有她們漂亮」，「這應該是不一樣的美」，「俄語太難學了，不然高低得去搭個訕」，「我懷疑她頭髮有我身高一樣長了」，「看得醉了」，「國產的不香了嗎？」。

還有網友甚至提出了「和親」的需求：「為了中俄的友誼，我願意當上門女婿，請問有和親需要嗎？」

俄羅斯

上一則

寧德時代喊話川普：若開投資大門 就來美設廠

下一則

上班要穿樓、飛天 小哥視頻帶火重慶 外國網友也朝聖

延伸閱讀

俄飛彈8月以來首襲基輔 克里米亞俄軍官遇襲斃命

俄飛彈8月以來首襲基輔 克里米亞俄軍官遇襲斃命
胡軍帶兒子看航展「當年那個說要開戰鬥機的孩子長大了」

胡軍帶兒子看航展「當年那個說要開戰鬥機的孩子長大了」
金正恩批准朝俄條約軍事互援 烏證實在庫斯克阻5萬俄軍

金正恩批准朝俄條約軍事互援 烏證實在庫斯克阻5萬俄軍
俄艦現蹤大西洋、北海道示威 擬設「性愛部門」拚生育率

俄艦現蹤大西洋、北海道示威 擬設「性愛部門」拚生育率

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼