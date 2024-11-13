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貴陽摩托炸街 車友撞1米高糞堆 自嘲「屎裡逃生」

中國新聞組／北京13日電
貴陽市騎龍村的網紅騎行路段被放置近1米高的糞便。（取材自瀟湘晨報）
貴陽市騎龍村的網紅騎行路段被放置近1米高的糞便。（取材自瀟湘晨報）

貴陽市騎龍村日前發生一起離奇車禍，一名網友發布視頻，稱自己騎機車的時候，撞到了一堆動物糞便，自嘲自己是「屎裡逃生第一人」。有網友表示，因為常年有機車騎手在這條網紅路段騎車，巨大的噪音引發村民不滿，因此將糞便倒在路上，試圖阻止騎行者。村書記則澄清，地上的糞便是村民拉車經過時不小心掉落的，已經連夜清理。

綜合瀟湘晨報、大象新聞等媒體報導，騎車撞上屎堆的楊先生說，事情發生在11日晚上7時左右，事發路段是個S型彎道，基本上看不到那個糞堆就撞了上去。「味道洗都洗不掉，就算說是有炸街擾民，他們（村民）也不應該做出這種事。」網傳聊天記錄則稱，當地因每天都有無數機車在網紅路段表演壓彎、燒胎、翹頭、炸街，附近的村民受不了，於是用糞堆封路。有網友稱是豬糞，也有網友說是雞糞。

九派新聞記者聯繫到當晚騎機車經過現場的小高（化名），他表示，當日傍晚6時多的時候，他看到豬糞就已經被放置在路上了。經過事發路段時，小高看到有人招手，他以為可能是有人摔車，想要去幫忙，後來了解到是路上堆了糞便，於是慢慢地騎了過去，「還有幾個騎得比較快的那些，他招手沒有停的，那些直接都撞上了」。

小高對於「農戶暫時將糞便放置在路上用於施肥」的說法表示懷疑，他表示，道路寬度大約是七八米，而豬糞堆放高度近一米，橫著堆滿兩車道，由於沒有路燈，又是必經的上下彎道位置，「就算你騎得很慢，你也避免不了沾到豬糞，味道特別臭。」

撞上屎堆的機車騎士自嘲自己是「屎裡逃生第一人」。（取材自瀟湘晨報）
撞上屎堆的機車騎士自嘲自己是「屎裡逃生第一人」。（取材自瀟湘晨報）

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