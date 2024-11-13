年輕人慕強？川普YMCA搓澡舞 中社媒掀模仿熱

川普的「搓澡舞」在中國社交媒體上引發熱潮。(美聯社)

川普 再度當選美國總統，而他在競選時伴隨著「YMCA」輕快旋律跳的「搓澡舞」在中國社交媒體上引發模仿熱潮，意外成為中國網友新偶像。分析人士表示，川普展現的活力，正是目前「躺平」的中國年輕人所渴望的，而川普的逆轉成功，也讓部分中國年輕人將改變的希望寄託在他身上。

美國之音報導，川普在競選造勢時經常播放70年代經典歌曲「YMCA」，並大跳自創舞步，不僅在美國掀起熱潮，連中國網友也爭相模仿。有人還推出教程，說明「搓澡舞」第一個步驟要鼓掌進場，第二步要環顧四周指一下，三是莫名其妙槌五下，步驟四開始搓澡，重點是一定要撅嘴並表情陶醉，五繼續低頭搓澡，頭要動。還有新人婚禮也用搓澡舞搭配YMCA旋律進場，視頻標題寫著「入場方式你覺得像誰？」網友妙回川普名言：「OK, You are fired。」

除了「搓澡舞」大受歡迎，也有中國網友整理出川普的勵志語錄，比如「我已不再年輕，不必擔心誰喜歡我，誰不喜歡我，我有更重要的事要做」、「如果你愛我，我就愛你；如果你支持我，我支持你」、「如果你討厭我，我不在乎；有你沒你，生活都將繼續」。

江蘇一名文化工作者說，他很喜歡川普口中沒有那麼多說教的大道理，一切都很實際、講務實，這跟中國官方語言充滿很多「假大空」很不一樣。廣州網友說，川普那種「有沒有你，我都不在乎」的陳述方式，很對「00後」年輕人胃口，最明顯表現就是在職場上，「你給多少薪水，我做多少事」。