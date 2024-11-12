我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

中國南昌25歲女懷上9胞胎 網：這能獲多少補貼

世界新聞網／輯
江西南昌一名25歲女子一舉懷上了9胞胎。（取材自南昌晚報）
江西南昌一名25歲女子一舉懷上了9胞胎。（取材自南昌晚報）

中國江西南昌一名25歲女子結婚一年多，靠著注射促排卵藥物終於懷孕；一開始發現是三胞胎，沒想到繼續複查發現是8胞胎，最終顯示為9胞胎。「之前一直懷不上，沒想到，這次懷上了9胞胎，心情又驚又喜。」她說。

南昌晚報報導，侯姓女子因結婚近一年未懷孕，去醫院檢查顯示子宮內有多個囊腫且子宮內膜息肉，不容易懷孕，醫生建議注射促排卵針進行排卵。抱著想當媽媽的心願，今年10月初遵醫囑，侯女注射了促排卵藥物沒想到，10月底侯女就成功懷孕了。

「當時，得知懷孕了，心情非常開心，圓了自己做媽媽的夢，而且去醫院檢查懷上了3胞胎。」侯女回憶道。

11月5日，侯女沉浸在喜悅的同時也遇到了聞所未聞的事情，去醫院進行彩超複查，結果顯示子宮裡有8個孕囊，這一消息讓她悲喜交加。期間，侯女出現了反覆孕吐症狀，吃不下東西。

11月12日，侯女再次來到醫院複查，沒想到檢查結果宮腔內顯示9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。

「目前，等待醫生給出下一步建議。此時的心情很忐忑，之前擔心懷不上，現在一下就懷了9胞胎，擔心我老婆身體吃不消，接下來，聽聽醫生的意見，看如何保胎。」侯女老公胡先生說。

不少網友也是覺得九胞胎實在是太多了，可以考慮減胎。但有網友搞笑說，這要是真把九胞胎生下來的話，這得獲得國家多少的補貼。

上一則

娃哈哈今年業績估97億 部分經銷商明年銷售任務大增50%

下一則

珠海汽車衝撞釀35人死同日 杭州一輛BMW連撞多車致1死4傷

延伸閱讀

葉珂道歉喊退網 網友瘋猜：為黃曉明專心養胎？

葉珂道歉喊退網 網友瘋猜：為黃曉明專心養胎？
嬰夭折後懷胎 家長拒絕稱呼「彩虹寶寶」

嬰夭折後懷胎 家長拒絕稱呼「彩虹寶寶」
狗仔爆料黃曉明陪葉珂看婦產科 網：收了多少錢？

狗仔爆料黃曉明陪葉珂看婦產科 網：收了多少錢？
黃曉明陪葉珂現身婦產科 暖舉看不出感情有異狀

黃曉明陪葉珂現身婦產科 暖舉看不出感情有異狀

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光