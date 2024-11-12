中國南昌25歲女懷上9胞胎 網：這能獲多少補貼

江西南昌一名25歲女子一舉懷上了9胞胎。（取材自南昌晚報）

中國江西南昌一名25歲女子結婚一年多，靠著注射促排卵藥物終於懷孕；一開始發現是三胞胎，沒想到繼續複查發現是8胞胎，最終顯示為9胞胎。「之前一直懷不上，沒想到，這次懷上了9胞胎，心情又驚又喜。」她說。

南昌晚報報導，侯姓女子因結婚近一年未懷孕，去醫院檢查顯示子宮內有多個囊腫且子宮內膜息肉，不容易懷孕，醫生建議注射促排卵針進行排卵。抱著想當媽媽的心願，今年10月初遵醫囑，侯女注射了促排卵藥物沒想到，10月底侯女就成功懷孕了。

「當時，得知懷孕了，心情非常開心，圓了自己做媽媽的夢，而且去醫院檢查懷上了3胞胎。」侯女回憶道。

11月5日，侯女沉浸在喜悅的同時也遇到了聞所未聞的事情，去醫院進行彩超複查，結果顯示子宮裡有8個孕囊，這一消息讓她悲喜交加。期間，侯女出現了反覆孕吐症狀，吃不下東西。

11月12日，侯女再次來到醫院複查，沒想到檢查結果宮腔內顯示9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。

「目前，等待醫生給出下一步建議。此時的心情很忐忑，之前擔心懷不上，現在一下就懷了9胞胎，擔心我老婆身體吃不消，接下來，聽聽醫生的意見，看如何保胎。」侯女老公胡先生說。

不少網友也是覺得九胞胎實在是太多了，可以考慮減胎。但有網友搞笑說，這要是真把九胞胎生下來的話，這得獲得國家多少的補貼。