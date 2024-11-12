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雙11狂歡「貓晚」怎麼不見了？改成「好六夜」卻弱弱的

中國新聞組／北京12日電
「天貓雙11瘋狂好六夜」晚會，被指是一場天貓與芒果的先鋒實驗。（視頻截圖）
「天貓雙11瘋狂好六夜」晚會，被指是一場天貓與芒果的先鋒實驗。（視頻截圖）

雙11購物節落幕，今年活動期間雖是史上最長，但隨著中國消費增長乏力、消費者漸趨理性，網路討論聲量減弱，商家也興致缺缺；阿里、京東等主要電商平台未公布今年雙11具體銷售數據。雙11年度盛會「天貓狂歡夜」（簡稱貓晚」今年首次停辦（2022年因疫情停辦1次），不再大操大辦，改與湖南衛視、芒果TV合作，變成全新的「好六夜」。

綜合自由亞洲電台、中央社等媒體報導，中國經濟疲軟，消費者變得更加理性，今年雙11不再全力拚「最低價」，而是強調CP值，這個傳統的年度購物盛事逐漸回歸為以用戶為核心的主路線。據平台公布資料，天貓今年雙11購買用戶規模創新高，京東購物用戶同比成長逾20%，但並未公布總銷售額，顯見不管對商家還是消費者來說，「價格戰」已經推不動。

中國媒體財經訪問一名有10幾年經驗的電商從業者賈真指出，商品如果有差不多50%以上毛利，透過雙11還能賺到錢，但毛利低於30%就沒有參加雙11的必要了，「雙11有一個滿300減50的優惠券，再打個9折，再加上運費險，再加上付費的成本，30%根本兜不住」。

一些商家則對高昂的廣告費用和促銷效果持觀望態度，認為利潤逐漸被壓縮。來自浙江的趙高表示，支付平台廣告費用後，收益幾乎只能與成本持平，迫使他不再參與雙11促銷。內蒙古食品商人杜寶年稱，儘管今年參與了促銷活動，但總銷售額較去年減少了15%，高額的廣告投入未能帶來理想回報。

其他電商平台上的中小商家也表示，在如今的競爭環境下，正在失去對雙11的期待。由於活動時間拉長，價值就不再那麼突出。今年中國各大電商平台的雙11促銷活動約10月中就陸續開跑，較去年又提前1周左右。廣東的服裝商家張達表示，周期延長卻沒給銷量帶來什麼明顯的提升，「現在一年的活動做個不停，有沒有雙11性質一樣」。

還有淘寶和天貓女裝店鋪經營者表示，「我和身邊的幾位同行賣得都不好，只有去年的一半吧」今年以來，他感覺訪客數量比去年更少了，經營成本變得更高。

和往年不同的還有規模縮水的雙11晚會。往年阿里雙11晚會不但邀請海內外明星登台，更有巨型屏幕翻滾即時銷售數據，聲勢浩大；但今年大家熟悉的「貓晚」變成了「天貓雙11瘋狂好六夜」，雖然攜手湖南衛視與芒果TV的爆款綜藝，但與四年前有四家電視台同時舉辦，並邀請易烊千璽等上百位明星全球直播，存在感明顯削弱了許多。

北京商報分析，隨著抖音、小紅書、B站等後起之秀崛起，近年來雙11的關注度已被逐步蠶食，日常高頻折扣促銷也削弱了雙11力度。除此之外，衝擊雙11更重要的因素還是在於經濟疲軟造成的內需力道衰減。

美聯社引述一些專家認為，北京的刺激政策未能顯著提升消費者信心。中國市場研究集團創始人兼總經理雷小山（Shaun Rein）指出，由於經濟疲軟，消費者減少了大額支出，甚至全年折扣普遍存在，雙十一的吸引力因此減弱。

為應對國內市場的疲軟，阿里巴巴、京東等平台也加大了對海外市場的布局。阿里巴巴稱，全球免運費等優惠政策幫助約7萬商戶銷售額翻倍，並吸引了新加坡和香港等地的眾多新客戶。這一舉措顯示出電商平台正加速向國際市場擴展，以尋找新的增長點。

2023天貓雙11購物狂歡節，場面聲勢浩大。（淘寶天貓網頁截圖）
2023天貓雙11購物狂歡節，場面聲勢浩大。（淘寶天貓網頁截圖）

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