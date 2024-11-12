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中國教育部減負、糾正幼兒園「小學化」 家長卻不樂意了

中國新聞組／北京12日電
教育部新規要求，幼兒園禁止提前教授小學課程。圖為揚州大學的附屬西郡幼兒園，小朋友和老師在戶外玩「老鷹捉小雞」遊戲。(新華社)
教育部新規要求，幼兒園禁止提前教授小學課程。圖為揚州大學的附屬西郡幼兒園，小朋友和老師在戶外玩「老鷹捉小雞」遊戲。(新華社)

中國社會存在幼兒園「小學化」情況，很多幼兒園將小學管理模式、課程資源、教學規範、教學方法等滲透或運用於幼兒教育中。全國人大常委會8日通過學前教育法，規定幼兒園不得採用小學化的教育方式，且不得對學前兒童進行考試或測試，整治幼兒園「小學化」等不規範辦園行為。但減負政策卻得不到家長認同，認為要銜接小學還是得報校外補習班，反而加重負擔。

新華社報導，中國14屆全國人大常委會第12次會議8日表決通過「中華人民共和國學前教育法」，自2025年6月1日起施行。

該法共9章85條。其中，專設「學前兒童」一章，針對學前教育「小學化」問題，規定幼兒園不得採用小學化的教育方式，並規定學前兒童入幼兒園接受學前教育，除必要的身體健康檢查外，幼兒園不得對他們進行任何形式的考試或測試。

界面新聞報導，教育部政策法規司司長張文斌介紹，學前教育法凸顯兒童中心，規定學前兒童享有生命安全和身心健康、依法平等接受學前教育等權利，包括學前兒童入園不得進行任何形式的考試或測試；科學實施保育和教育活動，不得教授小學階段的課程內容。

教育部基礎教育司司長田祖蔭表示，將堅決糾正幼兒園「小學化」等不規範辦園行為，並規範保教行為，研究制定課程教學資源審定管理辦法，規範在幼兒園使用的課程教學資源。

此外，學前教育法規定，幼兒園聘任教師等工作人員應做背景查詢和健康檢查，存在可能危害兒童身心安全、不宜從事學前教育工作情形的，不得聘任。

只是，整治幼兒園「小學化」不一定切合家長的需求。不少家長在網上留言表示，幼兒園不先教認字、拼音，家長只得花錢上校外補習班，孩子上小學難以銜接，反而加重家長負擔。有家長不滿指出，應該「嚴查小學一年級、抓幼兒園有個毛用」、「小學根本沒減負」，也有家長酸整治沒人監督，「樓下幼兒園天天學英語」。

教育部 華人

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