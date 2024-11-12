還是撐不住…昔日千億房企「祥生地產」下市

祥生地產11日在港股正式下市，為近期下市房企再添一家。（取材自祥生地產網頁）

曾經市值逾人民幣1000億元（以下同，約138.6億美元）的祥生地產，11日在港股正式下市，為近期下市房企再添一家。中國政府9月底提出更強的救市措施，對深陷財務危機的房企來說仍是緩不濟急。

第一財經報導，中國的房地產 公司曾經排隊上市、融資 擴張的歷史，已一去不復返。10月29日，佳源國際、大唐集團、大發地產3家上市房企在暫停交易近18個月後，集體告別資本市場。僅在過去的2023年，便有12家房企從中國股市和港股退市，其中不乏千億房企，祥生控股即是名單上最新的一家。

中國房地產報報導，祥生地產1995年創立，在浙江諸暨迅速崛起，其建案遍布全城，有「一部祥生史，半座諸暨城」的說法。2014年，祥生控股將總部遷至杭州，提出「立足杭州，輻射全國」的戰略。

2015年，祥生地產銷售額首次突破100億元大關。2018年，祥生銷售額進一步增至1029.2億元，並躋身行業前30強。短短3年內，實現了從百億元到千億元的跨越式發展，創造了業內用時最短的紀錄。2020年，祥生控股在香港 上市，成為當年中國銷售規模千億級房企中，最後一家上市的公司。

報導指出，祥生控股走下坡路的轉折點出現在2021年。那一年，房地產行業監管「三道紅線」政策公布，祥生的高負債就踩中了其中兩道紅線，與眾多房企開始進入艱難的去槓桿階段。

2022年3月，祥生控股因一筆2億美元的優先票據未能按期支付利息，正式宣告違約。此後，該公司展開自救行動，變賣旗下項目、收縮戰略等，但未能轉危為安。2023年，祥生控股預計無法按照港交所的規定在3月31日前刊登2022年全年業績，因此暫停交易。

中國從9月下旬開始密集公布房地產相關政策，包括統一房貸的最低頭期款比例、降低存量房貸利率等，該月的中共中央政治局會議也首次提出要「促進房地產市場止跌回穩」。

中國社會科學院金融研究所尹中立本月初撰文表示，當前影響房地產市場的最大難題是房地產開發企業出現了流動性困境。

他說，西方國家的房市危機，首先出現風險的往往是金融機構，但中國不同，主要表現的是房地產開發企業出現債務風險。如果想要中國房市止跌回穩，政策著力點應該關注化解房企的債務。