我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

還是撐不住…昔日千億房企「祥生地產」下市

中國新聞組／北京12日電
祥生地產11日在港股正式下市，為近期下市房企再添一家。（取材自祥生地產網頁）
祥生地產11日在港股正式下市，為近期下市房企再添一家。（取材自祥生地產網頁）

曾經市值逾人民幣1000億元（以下同，約138.6億美元）的祥生地產，11日在港股正式下市，為近期下市房企再添一家。中國政府9月底提出更強的救市措施，對深陷財務危機的房企來說仍是緩不濟急。

第一財經報導，中國的房地產公司曾經排隊上市、融資擴張的歷史，已一去不復返。10月29日，佳源國際、大唐集團、大發地產3家上市房企在暫停交易近18個月後，集體告別資本市場。僅在過去的2023年，便有12家房企從中國股市和港股退市，其中不乏千億房企，祥生控股即是名單上最新的一家。

中國房地產報報導，祥生地產1995年創立，在浙江諸暨迅速崛起，其建案遍布全城，有「一部祥生史，半座諸暨城」的說法。2014年，祥生控股將總部遷至杭州，提出「立足杭州，輻射全國」的戰略。

2015年，祥生地產銷售額首次突破100億元大關。2018年，祥生銷售額進一步增至1029.2億元，並躋身行業前30強。短短3年內，實現了從百億元到千億元的跨越式發展，創造了業內用時最短的紀錄。2020年，祥生控股在香港上市，成為當年中國銷售規模千億級房企中，最後一家上市的公司。

報導指出，祥生控股走下坡路的轉折點出現在2021年。那一年，房地產行業監管「三道紅線」政策公布，祥生的高負債就踩中了其中兩道紅線，與眾多房企開始進入艱難的去槓桿階段。

2022年3月，祥生控股因一筆2億美元的優先票據未能按期支付利息，正式宣告違約。此後，該公司展開自救行動，變賣旗下項目、收縮戰略等，但未能轉危為安。2023年，祥生控股預計無法按照港交所的規定在3月31日前刊登2022年全年業績，因此暫停交易。

中國從9月下旬開始密集公布房地產相關政策，包括統一房貸的最低頭期款比例、降低存量房貸利率等，該月的中共中央政治局會議也首次提出要「促進房地產市場止跌回穩」。

中國社會科學院金融研究所尹中立本月初撰文表示，當前影響房地產市場的最大難題是房地產開發企業出現了流動性困境。

他說，西方國家的房市危機，首先出現風險的往往是金融機構，但中國不同，主要表現的是房地產開發企業出現債務風險。如果想要中國房市止跌回穩，政策著力點應該關注化解房企的債務。

房地產 香港 融資

上一則

1箭15星 中國商業航天首次接到國際訂單、攻全球市場

下一則

天貓589品牌成交破億 今年「不卷價格卷性價比」

延伸閱讀

昔日千億級房企祥生下市 中國房地產風險持續

昔日千億級房企祥生下市 中國房地產風險持續
供需失衡 大公司陸續遷走 洛市區辦公大樓市場探底

供需失衡 大公司陸續遷走 洛市區辦公大樓市場探底
投資美國以外房地產 這4個城市報酬率完勝

投資美國以外房地產 這4個城市報酬率完勝
中國房市回溫 「銀十」罕見勝「金九」 17年來首度超越

中國房市回溫 「銀十」罕見勝「金九」 17年來首度超越

熱門新聞

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

賣大米暴紅 瀋陽女副局長容貌焦慮：美顏不該開那麼大

2024-11-07 05:30
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)

8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

2024-11-07 07:30

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲