想買鬼城嗎？北京荒廢20年的180套別墅6.9折打包拍賣

北京180套別墅打包拍賣，起拍價14.1億，相當於打了6.9折。（取材自第一財經）

北京順義區楓橋別墅180套打包拍賣 ，起拍價14.1億（人民幣，下同，約1.9億美元），相當於打了6.9折。該別墅緊鄰潮白河畔，地處高檔地段，卻荒涼多年，一度成為網友探險打卡地。昔日的「純北美風格別墅」淪為鬼城，背後有著複雜的債務糾紛。

第一財經報導，據阿里法拍平台顯示，北京市順義區楓橋別墅項目180套別墅，將於11月25日打包拍賣，起拍價14.1億，保證金1.4億，相較於20.17億的評估價，等於打了69折，目前平台上已吸引132人設置提醒、9521次圍觀。

據了解，楓橋別墅是由精達地產在1993年拿地、2002年拿到預售許可證，共建成188棟別墅，公司還曾表示「楓橋別墅將打破固有傳統，做業主的終生服務商。」但後來，這個項目卻開始了命運多舛的路途。

因建設質量及市場遇冷等問題，該項目銷售情況並不佳，公開信息顯示僅賣出8套，精達地產也出現資金問題。2007年，精達地產的債權機構開始對項目進行拍賣，此後多年經過數輪輾轉，最終瑞鴻地產持有了部分資產，瑞鴻地產的大股東為東祥投資 。如今該別墅群再次被掛上法拍平台，則是因相關方與信達福建的借款問題。

福建信達債權處置公告顯示，本次拍賣是一起資產執行案件，該筆債權本息合計19億，由瑞鴻地產和精達地產作為共同債務人，泰禾投資、黃其森和葉荔（黃其森妻子）則提供連帶擔保。

此前的市場信息也顯示，楓橋別墅實為黃其森用設在維京群島的影子公司收購而來，但因項目債務關係複雜、質量問題及銷售不佳等因素，曾被視作黃其森投資「踩坑」的案例。

作為最早一批出險、並走向退市的房企，泰禾及黃其森在市場上已鮮有公開動態，此次因楓橋別墅拍賣，又讓秦禾的名字浮出檯面，引發熱議。據了解，秦禾截至今年8月底，仍存在大額到期未歸還借款；新三板披露財務報表顯示，泰禾今年前九月淨虧損約23.11億，同比減虧37.91%。

對於網友來說，楓橋別墅拍賣終究屬於出不了手的高價商品，有人說「咱們就看看，反正也買不起」，也有人說「那個破房子我上高中時就在蓋，現在大兒子都上大學了，那個小區還荒廢著，沒人要」，反映楓橋別墅一路來的顛簸。