「11元拍下乳山海景房」是真的 後面還有更多房1元起拍

以11元拍出的海景房。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

近日，山東威海乳山「花11元拍下42平米海景房」一事引發熱議，拍賣 網站客服人員表示，這是網路平台與房企機構推出的「雙11」活動，並非「法院拍賣房產」。拍賣公司稱，該房產由江蘇鹽城的一名女士拍下，價格相當於白送，可以理解成這套房屋就是公司的一筆廣告費。

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綜合明報、紅星新聞報導，以11元（人民幣，下同，約1.5美元）拍出的這套海景房市價近5萬元，建築面積約42.07平方米，拍賣起始價為1元，封頂價11元，吸引3801人報名、出價次數達1001次。整場拍賣在7日上午11時開始，不到4分鐘就結束了，山東贏海拍賣有限公司相關負責人王先生坦言，參與拍賣的人數比他想像中少，「我以為能有上萬人」。

成功拍下11元海景房的女士表示，自己此前一直想在海邊城市買一套便宜一點的房子，這次本來也是當碰運氣，沒想到真的買到了。「一開始我丈夫接的電話，還以為是詐騙電話，後來我和他說了我是在網路平台上拍到的，他才相信。」該女士表示，自己過段時間將到乳山辦理房屋交接手續。

王先生說，低價拍賣是為了吸引更多人關注，後續將繼續通過網拍形式售房，雖然起拍價不會很高，但不再設置封頂價，「我們相信大多數房屋還是會以一個合理的價格被售出去的。」