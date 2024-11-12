我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

「11元拍下乳山海景房」是真的 後面還有更多房1元起拍

中國新聞組／北京12日電
以11元拍出的海景房。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
以11元拍出的海景房。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

近日，山東威海乳山「花11元拍下42平米海景房」一事引發熱議，拍賣網站客服人員表示，這是網路平台與房企機構推出的「雙11」活動，並非「法院拍賣房產」。拍賣公司稱，該房產由江蘇鹽城的一名女士拍下，價格相當於白送，可以理解成這套房屋就是公司的一筆廣告費。

來源：YouTube

綜合明報、紅星新聞報導，以11元（人民幣，下同，約1.5美元）拍出的這套海景房市價近5萬元，建築面積約42.07平方米，拍賣起始價為1元，封頂價11元，吸引3801人報名、出價次數達1001次。整場拍賣在7日上午11時開始，不到4分鐘就結束了，山東贏海拍賣有限公司相關負責人王先生坦言，參與拍賣的人數比他想像中少，「我以為能有上萬人」。

成功拍下11元海景房的女士表示，自己此前一直想在海邊城市買一套便宜一點的房子，這次本來也是當碰運氣，沒想到真的買到了。「一開始我丈夫接的電話，還以為是詐騙電話，後來我和他說了我是在網路平台上拍到的，他才相信。」該女士表示，自己過段時間將到乳山辦理房屋交接手續。

王先生說，低價拍賣是為了吸引更多人關注，後續將繼續通過網拍形式售房，雖然起拍價不會很高，但不再設置封頂價，「我們相信大多數房屋還是會以一個合理的價格被售出去的。」

據了解，「1元起拍」的海景房非孤品。在阿里資產平台上，乳山銀灘區域還有多套房源起拍價僅為1元。房地產業內人士指出，市場冷淡導致一些海景房二手市場供應量增加，低價盤出現。除了山東威海，如廣東惠州、廣西北海等地，也出現二手海景房跌價的情况。

拍賣公司後續還將推出1元起拍的房屋，但不再設「封頂價」。 （取材自紅星新聞／圖源...
拍賣公司後續還將推出1元起拍的房屋，但不再設「封頂價」。 （取材自紅星新聞／圖源：拍賣公司網頁）

拍賣 房地產

上一則

也許你來過？西安昔日最大遊樂園5.6折、1182萬賣給杭企

下一則

新聞評論／一味壓抑「夜騎開封」熱血 難保不炸鍋失控

延伸閱讀

京東旗下「京喜自營」 將年砸百億強攻白牌市場

京東旗下「京喜自營」 將年砸百億強攻白牌市場
老公真是絆腳石…妻11元拍到海景房 丈夫以為詐騙掛電話

老公真是絆腳石…妻11元拍到海景房 丈夫以為詐騙掛電話
太不尊重…山東1烈士墓碑被綁電線桿 菏澤官方回應了

太不尊重…山東1烈士墓碑被綁電線桿 菏澤官方回應了
江蘇200元跟團遊 老人威海看海 被忽悠刷16萬買海景房

江蘇200元跟團遊 老人威海看海 被忽悠刷16萬買海景房

熱門新聞

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

賣大米暴紅 瀋陽女副局長容貌焦慮：美顏不該開那麼大

2024-11-07 05:30
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)

8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

2024-11-07 07:30

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲