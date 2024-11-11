中「獨臂船長」啟航 挑戰不間斷、無補給環球最難賽事

徐京坤參加「旺代環球賽」，即將奔赴大海。（取材自封面新聞）

準備了整整19年，徐京坤終於即將迎來啟航時刻。法國當地時間11月10日，四年一屆的「旺代環球賽」拉帆起航。旺代不靠岸單人環球航海賽是公認的世界最殘酷的航海賽事，而且從來沒有中國選手參與過這項國際航海屆的頂級賽事。來自青島的「獨臂船長」徐京坤成為首位入選該項賽事的中國船長，改寫了歷史。

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封面新聞報導，旺代單人不間斷環球帆船賽創辦於1989年，是目前世界上唯一單人、不間斷、無補給的帆船環球賽事，被稱為「航海人的奧林匹克」、「海上珠穆朗瑪」。從創辦至今30多年，全球僅84人完成這項壯舉。

參賽帆船需從法國出發，獨自繞過四大洲三大洋，回到法國，全程超過2萬6000海里（48000公里）。

「完成比賽大概需要三個多月的時間，這就意味著這段時間裡，賽船不會停靠任何海港。」徐京坤說，從出發開始就會遇到很多的困難：「比如說賽事開始階段出比斯開灣時就是一個巨大的挑戰，這個地方不僅風暴比較多，還有很多漁船；過南大西洋，整個咆哮西風帶是每個船長的噩夢；還有被稱為航海家的夢魘、魔鬼之地的合恩角；甚至是兩次過赤道無風帶也都是比較容易出問題的地方。」他最主要的目標是能夠完成比賽。

徐京坤1989年出生於青島，12歲因意外失去左前臂。在一片「這孩子廢了」的惋惜聲中，徐京坤16歲成為國家隊帆船運動員，參加過北京殘奧會帆船比賽；22歲時為完成環中國海的航行，在一家「舊船墳場」裡找到一艘已經報廢的小帆船，花了九個月修復，2012年獨自完成了環中國海的首次遠航。

2015年，徐京坤駕駛一條6.5米長的帆船，參加世界上難度系數最高的單人航海極限挑戰賽之一的MINI TRANSAT 650級別單人橫渡大西洋帆船賽，創造了世界上第一個單人獨臂跨越大西洋的世界紀錄。

2017年，徐京坤用三年時間手動駕駛帆船「青島夢想號」跨越3萬4000海里，成為史上第一位駕駛帆船環球航行的獨臂船長。

2022年11月26日，徐京坤駕駛「海口號」完成朗姆路單人跨大西洋帆船賽，成為該項賽事中首位入選、首位完賽的中國船長。

徐京坤是世界上第一位環球航行的獨臂船長，也是唯一擁有中、英、美、法四國航海資質的國際帆船駕照簽證 官，而他最想要打破的，是中國尚未有人參加過旺代的紀錄。