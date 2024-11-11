中拚綠色轉型、2060碳中和 首部能源法明年上路

圖為西藏日喀則市薩迦縣的風力發電機組。（新華社）

為推動綠色低碳，中國生態環境部在已設立2030年碳達峰、2060年碳中和的背景下，正在研究制定新一輪國家自主貢獻目標。此外，中國全國人大日前通過首部能源法，將於明年上路，內容聚焦保障能源安全和綠色低碳轉型。

中國生態環境部應對氣候變化司長夏應顯日前證實，正在研究制定新一輪國家自主貢獻目標，將基於國情，在可持續發展架構下，按照巴黎協定及去年通過的「阿聯共識」，於2025年適時向聯合國氣候變化框架公約秘書處通報2035年自主貢獻。

夏應顯說明，所謂國家自主貢獻，是公約各締約方根據自身情況來自主確定的應對氣候變化行動目標。中國已於2020年宣布，採取更有力政策和措施，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

此外，14屆全國人大常委會第12次會議8日表決通過能源法，將自2025年1月1日起施行。中國國際經濟交流中心能源與綠色低碳發展部長景春梅稱，能源法明確提出要堅持能源結構調整，要綠色低碳發展，優先開發可再生能源及推動能耗的雙控制度向碳排放的雙控制度轉變等新規。

據中國生態環境部發布，2023年，非化石能源消費占能源消費比重達17.9%，森林蓄積量達194.93億立方公尺，比2005年增加65億立方公尺，已實現2030年目標。