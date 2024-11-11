兩岸機械產業博覽會火熱 20項目簽約、投資規模105億元

第13屆海峽兩岸機械產業博覽會，8日於龍岩登場。（圖／本報福建龍岩傳真）

11月8日，第13屆海峽兩岸機械產業博覽會暨第15屆中國龍岩投資專案洽談會，在福建龍岩會展中心開幕。

本屆以「兩岸融合發展，投資龍岩共贏」為主題，由海峽兩岸20家單位共同協辦。活動中安排了龍岩市重點產業鏈推介座談會、機械裝備新質生產力發展暨產業鏈對接交流會、知名台企龍岩行活動、資料要素驅動兩岸融合發展項目合作交流活動、海峽兩岸機械裝備產業校企合作活動、廣東龍岩經貿交流會等系列活動。

龍岩市委書記余紅勝致詞時表示，對於長期以來關心支援龍岩發展的各界人士表示衷心感謝。龍岩將以此次展會為契機，與各界朋友攜手共進，共促兩岸機械產業深化交流合作，助力兩岸融合發展示範區建設。我們一定按照「沿海能做到的，龍岩也要做到」的標準，為各位客商提供一流服務、一流環境，讓龍岩這片發展熱土成為大家的創業福地。

開幕式現場同時舉行了項目簽約儀式，總投資105億元（人民幣，約14億美元）的20個產業項目集中簽約。與會嘉賓來到了各展區展館參觀，展區中設置了產業發展、工程和環保機械、專用車和應急裝備、新能源和新材料、臺灣機械、智慧製造、配件等七大展區，展覽展示面積3萬平方米。

包括央企和廣東、新疆、西藏等地關聯企業，知名台資企業，以及問界、騰勢、蔚來、小鵬、小米 、比亞迪 等造車新勢力品牌。

大會還特別安排台灣嘉賓前往龍岩高新區（經開區）、永定區、武平縣等地參訪交流，開展專案考察。