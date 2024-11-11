粵港澳大灣區全球招商大會 外企：看見潛力

以「投資大灣區，共創美好未來」為主題的2024粵港澳大灣區全球招商大會11月8日在廣州舉辦。（新華社）

「安全、穩定、能賺錢！」在2024粵港澳大灣區 全球招商大會上，中國葡萄牙商會創始人席堯如此評價外資企業在粵港澳大灣區的投資 發展情況。

中新社報導，此次大會8日在廣州開幕，包括巴斯夫、埃克森美孚、輝瑞、特斯拉 等世界500強企業在內的一大批外企代表參會。廣東區域創新能力連續多年位居中國第一，給德國巴斯夫集團執行董事會主席凱禮留下深刻印象。他表示，廣東不僅是其許多客戶的所在地，也是巴斯夫歷史上最大的單一投資項目即巴斯夫（廣東）一體化基地的選址地。

凱禮表示，巴斯夫積極地從這一機遇當中謀求發展，採取了一系列舉措，旨在把巴斯夫（廣東）一體化基地建設成為可持續發展和創新示範引領項目，提供高質量產品。

埃克森美孚在廣東惠州大亞灣建設的一體化工廠與大亞灣研發中心即將投入使用。在埃克森美孚董事長兼首席執行官伍德倫看來，重要項目落地華南地區並非偶然。

「廣東近商親商的執政理念，在其完善的公共與基礎設施以及落實法律法規方面得以充分體現，為我們這樣的企業提供信心和可預期性。」伍德倫認為，在粵港澳三地政府的共同努力之下，粵港澳大灣區具備了成為世界經濟增長極的潛力。

2022年，全球糖業巨頭英國泰萊集團，以2.37億美元(約17億人民幣)全資收購位於廣東江門的量子高科。「我們將繼續重倉大灣區，全力打造全球化生產基地以及益生元研發中心。」該集團亞太區企業事務副總裁劉曉表示，該企業以真金白銀和實際行動，表明了看好粵港澳大灣區的決心和信心。

「你幾乎可以在粵港澳大灣區獲得企業發展需要的政策、人才、供應鏈等一切支持。」中國歐盟商會副主席、華南董事會主席高志豪表示，粵港澳大灣區有一個很大的優勢，就是各種要素的集聚，「當我們將粵港澳大灣區與世界上的其他灣區，如舊金山灣區和東京灣區進行比較時，這一點是非常獨特的。」

高志豪觀察，珠三角地區通過多年來的發展，建立了非常好的商業環境，在它成為世界級工廠的過程中，外企也從中受益。